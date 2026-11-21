Аутор:АТВ редакција
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Управа полиције Црне горе огласила се саопштењем поводом убиства Милоша Ђуричковића данас на Цетињу.
Полицијски службеници, у координацији са надлежним Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, предузимају опсежне мјере и радње на расвјетљавању убиства М.Ђ, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
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"Службеници Управе полиције данас су, предузимајући хитне мјере и радње на расвјетљавању убиства М.Ђ. (56), чије је беживотно тијело пронађено данас, поред примарног мјеста злочина у Бајицама, на територији општине Цетиње, гдје је, како се сумња, извршено ово убиство, пронашли и секундарно мјесто злочина на другој локацији, гдје је откривено запаљено возило. У њему су се налазиле двије пушке оштећене у пожару, а сумња се да су возило и оружје коришћени приликом извршења убиства М.Ђ."
"Полицијски службеници, у сарадњи са надлежним Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, предузимају координисане конкретне мјере и радње ради провјере и анализе предмета пронађених и изузетих са оба мјеста злочина, уз активну међународну оперативну полицијску сарадњу. Узимајући у обзир да возило пронађено на секундарном мјесту злочина није регистровано у Црној Гори и да се не налази у званичним базама надлежних црногорских органа, као ни други предмети пронађени на мјесту злочина, ово кривично дјело карактерише и елемент иностраности."
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"Према првим прикупљеним информацијама, за сада се сумња да су у убиству М.Ђ. учествовала најмање два лица као непосредни извршиоци. Полицијски службеници, у координацији са надлежним државним тужиоцем у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, предузимају опсежне активности како на идентификовању ове двије особе, тако и на провјери повезаних лица која су учествовала у припреми на територији других држава, као и планирању и извршењу овог тешког кривичног дјела и пружању подршке извршиоцима након извршења кривичног дјела на територији Црне Горе."
"Полиција спроводи детаљну криминалистичку обраду у фази откривања и расвјетљавања кривичног дјела и поступа по налозима надлежног државног тужиоца у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, ради прикупљања доказног материјала. На терену су присутне јаке полицијске снаге које спроводе блокаде, детаљне контроле, претрагу терена, као и идентификацију и лоцирање извршилаца овог кривичног дјела."
"Управа полиције ангажовала је одговарајуће ресурсе, међу којима су и средства специјализоване технике, надзор из ваздуха, савремена опрема, као и Хеликоптерска јединица Војске Црне Горе са софистицираном опремом."
"Узимајући у обзир да је ово кривично дјело извршено као посљедица дјеловања организованих криминалних група и да, подсјећамо, има елементе иностраности, Управа полиције ће, уз ангажовање свих организационих јединица и у сарадњи са органима обавјештајно-безбједносног сектора надлежним за спровођење закона, у координацији са надлежним државним тужилаштвом, дати конкретан одговор организованом криминалу, као и актуелним хибридним рефлексијама и пријетњама."
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"Управа полиције је током ове године, подсјећамо, у сарадњи са државним тужилаштвима расвијетлила девет убистава из претходног периода и спријечила десетине планираних тешких кривичних дјела. Извршење овог убиства, на чијем расвјетљавању предано радимо, као ни активности које предузимамо на рјешавању других нерасвијетљених убистава, неће умањити системско дјеловање Управе полиције на разбијању и неутралисању активности високоризичних организованих криминалних група."
"Поштујући право јавности да зна, Управа полиције ће, у координацији са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, након првих конкретних резултата, благовремено обавијестити јавност о наведеном", закључује се у саопштењу.
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