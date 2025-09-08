Огласила се супруга убијеног Јована Вукотића

Извор:
Курир
08.09.2025
20:38
Коментари:0
Которанин Јован Вукотић, наводни вођа "шкаљарског клана" убијен је прије три године наочиглед трудне супруге и дјетета у Истанбулу, а поводом годишњег помена у црногорским новинама освануле се многобројне читуље.
Убиство се, подсјетимо, догодило 8. септембра 2022. након што је Вукотић с породицом напустио шопинг центар у Истанбулу и упутио се ка елитном насељу гдје су живјели под лажним идентитетом.
Сцена
Популарни репер у петак изашао из затвора, а данас опет иза решетака
Мислио је Вукотић да је безбједан представљајући се као Предраг Поповић, агент за некретнине, али су га припадници супарничког клана из Котора лоцирали и ангажовали криминалне групе из Истанбула и Измира како би га убиле.
Како смо већ напоменули, од Јована Вукотића опростила се породица и пријатељи.
"Три године су прошле откако си закорачио у тишину вјечности, а ми остали да меримо дане твојим одсуством и твојом неизмјерном присутношћу. Твоја љубав и поштовање према породици и људима остају нам свијетли примјер коме тежимо. Правду си носио у срцу, а правичност у дјелима. Снага твоје душе не гаси се проласком времена - она остаје жива у нама, у нашим мислима и нашим поступцима. Својим животом научио си нас достојанству, части и истрајности", пише у читуљи коју потписује Вукотићева супруга Маша М. са дјецом, која је кобног дана била са њим у колима када су нападачи на мотору пришли и изрешетали шефа которског клана.
Свијет
Армани испраћен на посљедњи починак: Дизајнер сахрањен уз родитеље и брата
"За нас ниси нестао - постао си дио свега што јесмо и свега што ћемо бити! Ти си вјечна мјера нашег живота. Са захвалношћу и вјечном љубављу", додаје се.
Иначе, током егзекуције иако је у колима било четворо путника, односно возач Емре Карагач, Јован Вукотић, Маша М. и њихова двогодишња кћеркица, нико није повријеђен.
Породица Вукотић такође, је објавила читуљу опраштајући се од Јована који је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста.
"Заувијек са нама у срцу и души! Почивај у миру вољени наш", наводи се у читуљи породице Вукотић.
Такође, од Јована се опростила и тазбина.
"Са тугом и поносом сјећамо се нашег зета. И док вријеме пролази сјећања на тебе никада не блиједе. Твоја душа је вјечна, а успомена на тебе непролазна. С љубављу и поштовањем".
"Брате мој, прођоше 3 године од кад те послаше међу анђеле. Прерано си отишао! Вјерујем да је Бог желио јунака у првим редовима да ојача армију. Јуначе мој, држим се онога што си ме научио, а то је да су част и поштење најважнији. Живјећеш вјечно докле год је твоје браће и никада нећеш бити заборављен. Почивај у миру, брате мој! Твој брат Гоца", наводи се у читуљи.
Савјети
Шест намирница које ће убрзати топљење масног ткива
Па да подсјетимо, кобног дана двојица нападача, турски држављани Јакуп Фоган и Емиркан Сумер, испалили су хице у Вукотића. Убице на мотору су сустигле њихов аутомобил и у Вукотића испалиле четири хица.
Осам дана послије злочина, 16. септембра 2022. године, турски истражитељи су у великој акцији ухапсили 12 осумњичених, међу којима су били и "кавчани" Радоје Живковић, рођак шефа клана Радоја Звицера и Здравко Перуничић.
Истрагом је утврђено да су они платили 1,5 милиона евра и ангажовали припаднике двије најјаче криминалне групе у Турској које су ликвидирале Јована Вукотића. Турски суд почетком године, тачније 5. фебруара донио је пресуду да убице и наручиоци ликвидације осуди на доживотну робију.
Јован Вукотић је само једна од 80 жртва рата которских кланова који због изгубљеног товара кокаина ратују од 2014. године.
Рату до истрјебљења се не назире крај, с обзиром на то да је само у посљедња два мјесеца било неколико ликвидација, подсјећа "курир".
Регион
1 д0
Занимљивости
1 д0
Хроника
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
19
08
09
08
08
08
01
08
01
Тренутно на програму