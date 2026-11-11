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Опрез ако путујете у Хрватску! Сибирски циклон пробија "Бечка врата", креће олујни хаос

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АТВ редакција
11.11.2026 14:36

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Опрез ако путујете у Хрватску! Сибирски циклон пробија "Бечка врата", креће олујни хаос
Фото: Pexel/Sebastian Voortman

У сриједу је у региону размјерно топло, али промјенљиво. Уз јужни вјетар на приморју повремено пада киша, локално и обилна.

Подједнако ће бити и у четвртак, а затим нас чека осјетна и нагла промјена времена која ће у планинским предјелима донијети стварање сњежног покривача.

Данас је претежно облачно, уз мјестимична сунчана раздобља, посебно у јужним крајевима. У већини предјела повремено пада киша, нарочито послијеподне и навечер, када на сјеверном приморју и у горским крајевима може бити обилнија. Вјетар је већином слаб до умјерен југозападни, а на приморју југо, које ће навечер на сјеверном дијелу ојачати. Највиша дневна температура износи између 11 и 16, а на приморју од 15 до 20 степени Целзијусових.

И у четвртак ће бити промјенљиво и претежно облачно, повремено са кишом, а на приморју и пљусковима са грмљавином. Понегдје пљускови могу бити јаче изражени, особито на сјеверном приморју гдје се очекују обилне падавине. Вјетар ће бити умјерен до јак јужни и југозападни, док се на приморју послијеподне мјестимице очекује и олујно југо. Најнижа јутарња температура ваздуха кретаће се од 9 до 13, на приморју између 13 и 17, а највиша дневна углавном од 16 до 21 степен.

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За четвртак су издата жута и наранџаста упозорења због јаког и олујног југа и мјестимице обилне кише. Надлежне службе упозоравају на могућност локалног плављења мањег броја објеката уз локалне прекиде активности на отвореном. Очекују се тешки услови за вожњу због смањене видљивости и мокрих коловоза.

„На приморју идућих дана са јужином понегдје очекујемо обилну кишу на сјеверу, док на југу може бити израженијих пљускова са грмљавином. У петак ће јако и олујно југо на сјеверу нагло окренути на сјеверни вјетар са којим ће падавине престајати, а температура падати. У суботу ће вјетар накратко задувати и у јужним крајевима, гдје још може бити пљускова”, наводе метеоролози.

На копну нас идућих дана чека наставак јужине, особито у четвртак поново са обилном кишом у планинским предјелима. Средином петка провала хладноће кроз такозвана „Бечка врата” донијеће наглу промјену. Посљедње падавине прије разведравања у планинама биће снијег, уз барем краткотрајно стварање сњежног покривача којем се неће обрадовати возачи који су оставили љетне гуме. У суботу ујутро биће осјетно хладније, дјеломично сунчано и углавном без падавина, преноси Дневно.хр.

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Тагови :

Временска прогноза

Хрватска

невријеме

дугорочна временска прогноза

Циклон

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