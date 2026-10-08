Осумњичен да убио своју баку: Младић из Задра иде у истражни затвор

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двадесетчетворогодишњаку из Задра одређен је истражни затвор због сумње да је убио своју 73-годишњу баку.
Осумњичени је испитан у Жупанијском државном тужилаштву у Задру, након чега му је одређен истражни затвор због опасности да би могао да понови кривично дјело, преносе хрватски медији.
Из тужилаштва су навели да се младић сумњичи да је након краће препирке у стану више пута убо баку оштрим предметом, преносе хрватски медији.
Бања Лука
Угоститељски објекат на Бањ брду за 185 КМ мјесечно
Жена је преминула на лицу мјеста, а њено тијело је превезено на Одјељење патологије на обдукцију.
Против осумњиченог је поднесена кривична пријава, а терети се за тешко убиство блиске особе.
Полиција у Задру је у понедјељак, 5. октобра, добила дојаву о повријеђеном лицу, а у стану су пронашли тијело 73-годишњакиње и мушкарца који је ухапшен, преноси Срна.
Србија
Крвави љубавни троугао: Један мушкарац избоден, жене спријечиле трагедију
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч1
Регион
6 ч0
Регион
6 ч0
Регион
11 ч0
Најновије
Најчитаније
18
17
18
07
17
55
17
43
17
42
Тренутно на програму