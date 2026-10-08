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Осумњичен да убио своју баку: Младић из Задра иде у истражни затвор

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08.10.2026 16:22

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Осумњичен да убио своју баку: Младић из Задра иде у истражни затвор
Фото: Pixabay

Двадесетчетворогодишњаку из Задра одређен је истражни затвор због сумње да је убио своју 73-годишњу баку.

Осумњичени је испитан у Жупанијском државном тужилаштву у Задру, након чега му је одређен истражни затвор због опасности да би могао да понови кривично д‌јело, преносе хрватски медији.

Из тужилаштва су навели да се младић сумњичи да је након краће препирке у стану више пута убо баку оштрим предметом, преносе хрватски медији.

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Жена је преминула на лицу мјеста, а њено тијело је превезено на Од‌јељење патологије на обдукцију.

Против осумњиченог је поднесена кривична пријава, а терети се за тешко убиство блиске особе.

Полиција у Задру је у понед‌јељак, 5. октобра, добила дојаву о повријеђеном лицу, а у стану су пронашли тијело 73-годишњакиње и мушкарца који је ухапшен, преноси Срна.

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Тагови :

Затвор

Убиство

Задар

убијена жена

Хрватска

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