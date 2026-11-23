Аутор:АТВ редакција
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Један од осумњичених медицинских техничара Клинике за психијатрију Свети Иван у Загребу, у којој је 21. октобра преминуо Кристиан Јосип Периш, исте вечери задобио је повреду током физичког спутавања пацијента.
Према писању Јутарњег листа, медицински техничар Ноа Х. задобио је ишчашење десног рамена те је због повреде упућен на хитни болнички пријем у Клиничку болницу Свети Дух.
Према документацији у коју је имао увид Јутарњи лист а преноси Тпортал, Ноа Х., најмлађи међу осумњиченим дјелатницима клинике, повриједио се око 20 сати, током поступка који је особље описало као спутавање узнемиреног и агресивног пацијента.
Према истом извјештају, Ноа Х. и још петеро дјелатника ушли су у Перишеву собу око 19.40 сати, током вечерње визите.
Особље је покушавало затегнути ремење којим је пацијент био везан за кревет и поставити додатни попречни каиш. У документацији се наводи да је Периш био узнемирен, викао, пљувао и покушавао ухватити службенике.
Након краће станке интервенција је настављена око 20 сати јер је, према извјештају, ремење попустило, а Периш се покушавао подићи с кревета.
Тада је у собу ушло још дјелатника, а њихово поступање забиљежено је на снимку видеонадзора.
Бивша директорица клинике Мајда Грах истражиоцима је изјавила да ју је поступање медицинских техничара Ное Х. и Младена Л. шокирало.
"Била сам ужаснута поступањем техничара, поготово Ное и Младена, који су шакама и лактом ударали пацијента те му је Ноа држао кољеном јастук на глави", изјавила је Грах, према писању Јутарњег листа.
Према анализи видеоснимка коју преноси овај лист, дјелатници су Периша притискали према кревету, док му је Ноа Х. ставио јастук на лице. Наводи се и да су двојица службеника кољенима притискала подручје његовог врата.
Грах је истражитељима рекла да је за Перишеву смрт сазнала исте вечери, али да је снимак погледала тек накнадно, након што су дјелатници отишли на боловање и нису доставили затражена очитовања.
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