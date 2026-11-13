Осумњиченима за смрт Периша пријетили затвореници, спријечен и физички напад?

Аутор:АТВ редакција
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Четворица затвореника, осумњичених за смрт Кристиана Јосипа Периша, изненада су премјештена из загребачког затвора Реметинец у притворске јединице у Липовици и Карловцу, иако им је раније одређен једномјесечни истражни затвор.
Како незванично сазнаје портал 24сата, разлог овог хитног премјештаја је озбиљна пријетња по њихову сигурност. Приликом доласка ухапшених медицинских техничара у Реметинец, остали затвореници су им почели гласно добацивати и викати, а наводно је дошло и до покушаја физичког напада на једног од њих.
Процијењено је да би њихов даљњи боравак у Реметинцу био превише ризичан, посебно након недавног инцидента када је четрдесетак затвореника одбило ући у ћелије у знак протеста због лоших услова.
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Надлежни су закључили да би присуство осумњичених за овај случај могло бити окидач за потпуну ескалацију и још веће немире унутар затвора.
"Није овдје проблем само у томе што је ријеч о случају из психијатријске болнице Јанкомир, на шта су затвореници посебно осјетљиви, већ и чињеница да се терете за наношење тешких тјелесних повреда и тешко убиство у установи која би требала служити за пружање помоћи. Затвореници на такве ствари не реагују добро. Када дође до оваквих добацивања и директних пријетњи, сигурносна процјена налаже да се осумњичени одмах измјесте. Да су остали и да је дошло до масовнијег напада, питање је како би правосудни полицајци то успјели обуздати у ситуацији када у затвору борави више затвореника него што је капацитетима дозвољено", наводи извор.
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