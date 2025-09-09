Откривен идентитет човјека чије убиство је прије 13 година шокирало регион

09.09.2025
Сплитска полиција ријешила је тајну која је прије 13 година згрозила јавност и изазвала језу у свакоме ко је сазнао макар дио приче.
У октобру 2012. године на Жњану и Зенти нађени су раскомадани дијелови тијела и глава мушкарца старије животне доби, пише "Слободна Далмација".
Упркос истрајном истраживању, предузетом низу вјештачења и тражењу помоћи путем јавности, није се знало ко је покојник. Није се знало ко је мушкарац, одакле је, колико је стар.
Први дио тијела нађен је на Жњану 8. октобра 2012. године, када је један од шетача у јутарњим сатима угледао ПВЦ врећицу из које се ширио несносан смрад. У њој се налазила људска нога у поодмаклој фази распадања.
Седмицу дана послије у полицију стиже нова дојава: око 15.30 на Зенти је пролазник на лукобрану видио полураспаднуто тијело, није се на прву знало ради ли се о човјеку или животињи.
Позива се патолог који утврђује да се ради о људском лешу с рукама, без главе и ногу одрезаних у висини бедара. Глава у врећици пронађена је дан касније.
На костима базе лобање нађени су трагови резова, а на тијелу је направљена "трауматска ампутација главе и обје наткољенице након смрти”, утврдио је патолог.
Патолог је процијенио како је нога у мору била пет до шест дана и како није медицински ампутирана.
Након што је пронађено раскомадано тијело, полиција је претпостављала да се радило о слабо покретном или непокретном мушкарцу. Имао је осам сломљених ребара па је патолог посумњао на насилну смрт.
Идентитет није био познат до сада, када га је, провјеравајући шта је с власником личне карте која је давно истекла, сплитска полиција открила. Особа је преминула, али смрт није била пријављена.
Син покојника наставио је примати његову пензију. Налази се хоспитализован у сплитској болници, а полиција му чува собу и чека да заврши лијечење како би провели криминалистичко истраживање, пише "Далматински портал".
Из ПУ сплитско-далматинске не желе за сада излазити у јавност с детаљима случаја. Исто тако неће потврдити име и презиме покојника без стопостотне потврде преко ДНК анализе.
