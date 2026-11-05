Аутор:АТВ редакција
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Јавност у Сјеверној Македонији је у шоку након што је откривен идентитет женске особе чије је тијело пронађено у запаљеном аутомобилу код Богданаца. Обдукција је показала да је ријеч о тинејџерки, 17-годишњој Биљани Кирић. У близини је пронађено и тијело објешеног Виктора Гунтарова (21).
Према првим индицијама тужилаштва, ријеч је о убиству и самоубиству, али тачне околности и узроци смрти тек треба да буду утврђени.
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Дјевојка (17) пронађена мртва у аутомобилу, младић (21) нађен објешен
Како преносе македонски портали, трагедији су претходиле пријаве насиља и пријетњи. Према информацијама надлежних институција, против 21-годишњег мушкарца раније је вођен поступак због пријављеног насиља над дјевојком.
Билјана Кириќ (17) е девојката пронајдена мртва во запалениот автомобил во Богданци, Виктор Гунтаров е обесениот маж https://t.co/3MJBXeEdfD— Chlamydia de Medici (@Schiffer_PG14) November 4, 2026
Гунтаров је 30. септембра ове године, око 21 час, приведен након пријаве да је физички напао своју 17-годишњу дјевојку у свом дому. Тада је о случају обавијештен јавни тужилац.
Основно јавно тужилаштво у Ђевђелији примило је 16. октобра пријаву због угрожавања безбједности малољетнице и покренуло поступак. Били су одређени термини за саслушање и издате наредбе за спровођење вјештачења.
Виктор је имао забрану приласка, али га то није спријечило да почини злочин. Према незваничним информацијама до којих је дошао портал „Скопље1“, Гунтаров је наводно чекао Биљану испред теретане у Ђевђелији, након чега ју је насилно убацио у аутомобил и упутио се ка Богданцима, преноси Телеграф.
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