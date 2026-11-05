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Ово је Биљана Кирић (17) чије је тијело пронађено у запаљеном аутомобилу

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05.11.2026 07:13

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Јавност у Сјеверној Македонији је у шоку након што је откривен идентитет женске особе чије је тијело пронађено у запаљеном аутомобилу код Богданаца. Обдукција је показала да је ријеч о тинејџерки, 17-годишњој Биљани Кирић. У близини је пронађено и тијело објешеног Виктора Гунтарова (21).

Према првим индицијама тужилаштва, ријеч је о убиству и самоубиству, али тачне околности и узроци смрти тек треба да буду утврђени.

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Како преносе македонски портали, трагедији су претходиле пријаве насиља и пријетњи. Према информацијама надлежних институција, против 21-годишњег мушкарца раније је вођен поступак због пријављеног насиља над дјевојком.

Гунтаров је 30. септембра ове године, око 21 час, приведен након пријаве да је физички напао своју 17-годишњу дјевојку у свом дому. Тада је о случају обавијештен јавни тужилац.

Основно јавно тужилаштво у Ђевђелији примило је 16. октобра пријаву због угрожавања безбједности малољетнице и покренуло поступак. Били су одређени термини за саслушање и издате наредбе за спровођење вјештачења.

Виктор је имао забрану приласка, али га то није спријечило да почини злочин. Према незваничним информацијама до којих је дошао портал „Скопље1“, Гунтаров је наводно чекао Биљану испред теретане у Ђевђелији, након чега ју је насилно убацио у аутомобил и упутио се ка Богданцима, преноси Телеграф.

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Подијели:

Тагови :

Сјеверна Македонија

Убиство

Самоубиство

Биљани Кирић

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