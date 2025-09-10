Logo
Large banner

Пијан бјежао од полиције, па се забио у ограду: Испливали нови детаљи драме

Извор:

Дневник.хр

10.09.2025

17:50

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Рутинска контрола саобраћаја претворила се у полицијску потјеру која је неславно завршила по бјегунца.

Права драма одвијала се у ноћи с понедјељка на уторак у загребачкој Дубрави када је 38-годишњи возач покушао побјећи полицији и на крају завршио у рукама правосуђа.

Све је почело око 2:20 ујутро на раскрсници, гдје су полицајци проводили провјеру саобраћаја. Мушкарац је одбио је стати на њихов знак, нагло убрзао и покушао побјећи.

уставни суд бих

БиХ

Уставни суд БиХ се огласио о закључцима НСРС о предсједнику Српске

Полиција је одмах кренула за њим, пазећи на сигурност осталих судионика у саобраћају.

Бијег је кратко трајао. Возач је изгубио контролу над возилом и забио се у заштитну ограду.

Упркос несрећи, покушао је наставити вожњу, али полицајци су га ускоро сустигли и зауставили. Тада је услиједио низ прекршаја: одбио је алкотест и тест на дроге, није имао ни возачку ни саобраћајну дозволу, а ни личну карту, те је био без појаса. Уз то, током контроле вријеђао је полицајце погрдним ријечима.

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

Због свог понашања одмах је ухапшен. Полиција је тражила 60 дана затвора, 3.270 евра казне те једногодишњу забрану вожње.

Суд је ипак био нешто блажи. Изречена му је новчана казна од 3.270 еура и шест мјесеци забране управљања возилима Б категорије, пише дневник.хр.

Подијели:

Таг:

pijan vozač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уставни суд БиХ се огласио о закључцима НСРС о предсједнику Српске

БиХ

Уставни суд БиХ се огласио о закључцима НСРС о предсједнику Српске

14 ч

3
Нови најбогатији човјек на свијету, престигао и Илона Маска

Свијет

Нови најбогатији човјек на свијету, престигао и Илона Маска

14 ч

0
policija kosovo

Србија

Погинуо дјечак у језивој несрећи код Лепосавића

14 ч

0
Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner