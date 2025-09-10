Пијан бјежао од полиције, па се забио у ограду: Испливали нови детаљи драме

Извор:
Дневник.хр
10.09.2025
17:50
Коментари:0
Рутинска контрола саобраћаја претворила се у полицијску потјеру која је неславно завршила по бјегунца.
Права драма одвијала се у ноћи с понедјељка на уторак у загребачкој Дубрави када је 38-годишњи возач покушао побјећи полицији и на крају завршио у рукама правосуђа.
Све је почело око 2:20 ујутро на раскрсници, гдје су полицајци проводили провјеру саобраћаја. Мушкарац је одбио је стати на њихов знак, нагло убрзао и покушао побјећи.
БиХ
Уставни суд БиХ се огласио о закључцима НСРС о предсједнику Српске
Полиција је одмах кренула за њим, пазећи на сигурност осталих судионика у саобраћају.
Бијег је кратко трајао. Возач је изгубио контролу над возилом и забио се у заштитну ограду.
Упркос несрећи, покушао је наставити вожњу, али полицајци су га ускоро сустигли и зауставили. Тада је услиједио низ прекршаја: одбио је алкотест и тест на дроге, није имао ни возачку ни саобраћајну дозволу, а ни личну карту, те је био без појаса. Уз то, током контроле вријеђао је полицајце погрдним ријечима.
Регион
Рај испуњен миром на свега четири сата од нас
Због свог понашања одмах је ухапшен. Полиција је тражила 60 дана затвора, 3.270 евра казне те једногодишњу забрану вожње.
Суд је ипак био нешто блажи. Изречена му је новчана казна од 3.270 еура и шест мјесеци забране управљања возилима Б категорије, пише дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму