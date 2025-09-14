Пијан насрнуо на малољетницу, хтио да је пољуби

Извор:
Тридесетчетворогодишњи држављанин Индије осуђен је на три мјесеца безусловног затвора због полног узнемиравања дванаестогодишње дјевојчице на плажи Коловаре у Задру.
Под дејством алкохола, пришао је дјевојчици, ухватио је за руку и питао смије ли је пољубити и загрлити, као и да му да број телефона и профиле на друштвеним мрежама. Дјевојчица је успјела да побјегне и позове полицију.
На суду је тврдио да није знао колико има година и да је мислио да је одрасла, али му судија није повјеровао. У пресуди је наведено да његово понашање недвојбено има полну конотацију и прелази сваку границу односа одраслих према дјеци, пише Индекс.
