Пијан насрнуо на малољетницу, хтио да је пољуби

14.09.2025

14:11

Пијан насрнуо на малољетницу, хтио да је пољуби
Тридесетчетворогодишњи држављанин Индије осуђен је на три мјесеца безусловног затвора због полног узнемиравања дванаестогодишње дјевојчице на плажи Коловаре у Задру.

Под дејством алкохола, пришао је дјевојчици, ухватио је за руку и питао смије ли је пољубити и загрлити, као и да му да број телефона и профиле на друштвеним мрежама. Дјевојчица је успјела да побјегне и позове полицију.

На суду је тврдио да није знао колико има година и да је мислио да је одрасла, али му судија није повјеровао. У пресуди је наведено да његово понашање недвојбено има полну конотацију и прелази сваку границу односа одраслих према дјеци, пише Индекс.

osuđen pedofil

Хрватска

