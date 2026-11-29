Аутор:АТВ редакција
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Три особе повријеђене су у саобраћајној несрећи која се у суботу око 3.40 часова догодила у Језерима код Шибеника у Хрватској, а коју је изазвао осамнаестогодишњи возач под дејством алкохола.
Према полицијском извјештају, младић је управљао аутомобилом шибенских регистарских ознака, а приликом уласка у непрегледну лијеву кривину није прилагодио брзину условима на путу.
Изгубио је контролу над возилом, слетио с коловоза и поломио стубић за означавање правца кретања, након чега се аутомобил сурвао у камениту провалију обраслу растињем.
Возило се зауставило четрдесетак метара од мјеста слијетања, на дубини од двадесетак метара испод нивоа пута.
Возач, двадесетогодишња путница и још једна малољетна путница задобили су лакше тјелесне повреде, које су им констатоване у Општој болници у Шибенику.
Осамнаестогодишњак је након указане љекарске помоћи задржан на даљем лијечењу, а у болници су му узети узорци крви и урина ради анализе.
Полиција ће против њега, након добијања резултата анализе, поднијети одговарајућу пријаву.
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