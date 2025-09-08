Logo
Large banner

Пирамидална превара: Хиљаде грађана преко ноћи остало без пара

08.09.2025

10:33

Коментари:

0
Пирамидална превара: Хиљаде грађана преко ноћи остало без пара
Фото: Pixabay

Хрватска полиција спроводи криминалистичку истрагу након урушавања "пирамидалне шеме" коју је организовала ЕГ Инвестмент Група, а због које је хиљаде грађана који су улагали остало без новца.

Ријеч је о инвестицијама од хиљаду до 10.000 евра. У Хрватској је наводно највише преварених инвеститора било из Славоније.

Како преноси ХРТ, рачуни хиљада лаковјерних Хрвата који су очекивали брзу зараду - преко ноћи су остали без новца.

Мјесецима су грађани мислили да улажу новац у криптовалуте. Уплаћивали су износе од 1.000 до неколико хиљада долара. А онда је у петак у затворену групу на Телеграму стигло обавјештење да је платформа под наводним финансијским надзором.

Напад

Свијет

Стравичан напад у Јерусалиму: Ушли у аутобус и почели да пуцају у путнике

"Нису признали да се ради о превари него су рекли да имају финансијски надзор који ће трајати до 10 мјесеци, а док траје надзор не можете до новца. У међувремену ево вам нова платформа улажите на њу, а оно што уложите даћемо вам још 50 одсто и неки људи насједну на то. Појавила се и трећа платформа која каже гле схватили смо овд‌је сте преварени дођите код нас даћемо вам 15 одсто додатно на ваш улог и људи насједају нажалост на то", објаснио је Тони Милун, професор на Универзитету Алгебра и финансијски блогер.

Ријеч је, кажу стручњаци, о "пирамидалној шеми". Кад уложите новац њиме се не купују криптовалуте, дионице или уд‌јели у фондовима, него се од ваших уплата исплаћује онима који су ушли у шему прије вас.

"Имали су некакву границу од пет пријатеља да добију још додатни постотни поена новца горе и схватили су да им се више исплати улазити са пријатељима унутра. Пуно људи је добронамјерно звало своје пријатеље унутра да и они уживају у том новцу, рекао је Миљенко Шварцмајер, професор на Факултету електротехнике, рачунарства и информационих технологија у Осијеку.

Подијели:

Тагови:

превара

новац

Хрватска

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner