Планинар Јаков (19) који је нестао на Триглаву пронађен мртав

Аутор:АТВ редакција
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Нестали планинар из Прељине Јаков Вучетић (19) пронађен је данас мртав на планини Триглав у Словенији.
"Обавјештавамо вас да је акција спасавања на подручју Триглава завршена. Нажалост, нестала особа је пронађена без знакова живота. Породици и ближњима изражавамо искрено саучешће", јављају за Курир из Горске службе спасавања из Словеније.
Несрећни Јаков нестао је у недјељу увече, 1. новембра, када је јавио породици и горској служби да је заробљен на локацији Племенице усљед густе магле, вјетра и мрака.
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Како додају из Горске службе, у акцији су учествовали спасиоци из Горске службе спасавања (ГРС) Бовец и Мојстрана. Они су у понедјељак, 2. новембра, пронашли дио личних ствари несталог планинара. Потрага је настављена и наредних дана, уз ангажовање хеликоптерске посаде стациониране на Брнику, која је користила летјелице словеначке војске и словеначке полиције.
"Интервенција се одвијала на веома захтјевном терену, у изузетно тешким и крајње неповољним условима (снијег, лед, киша, вјетар и магла)", нагласили су из словеначке спасилачке службе.
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