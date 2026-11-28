Аутор:АТВ редакција
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Лијепо је имати легитимну представницу хрватског народа у Предсједништву БиХ, рекао је предсједник Владе Хрватске Андреј Пленковић.
Пленковић је захвалио за досадашњу сарадњу с хрватским политичким представницима у БиХ и изразио задовољство предстојећим сусретом с хрватским чланом Предсједништва БиХ Даријаном Филиповић.
"Веселим се нашој сарадњи и нашем сусрету", истакао је Пленковић.
Филиповићева, предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић, предсједавајућа Савјета министара и замјеник предсједника ХДЗ-а БиХ Борјана Кришто присуствовали су Сабору ХДЗ-а у Шибенику.
Човић се у обраћању осврнуо на успјех ХДЗ-а БиХ на октобарским изборима, избор Даријане Филиповић за хрватског члана Предсједништва БиХ те предстојеће активности успостављања законодавне и извршне власти.
Међу кључним политичким приоритетима издвојио је доношење новог Изборног закона којим ће се осигурати легитимно представљање Хрвата у Предсједништву БиХ и домовима народа.
"Имамо све услове за то и не тражимо ништа више", истакао је Човић.
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