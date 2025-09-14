Logo

Пливачи згрожени "љигавим створењима" у Јадранском мору

Извор:

Телеграф

14.09.2025

12:31

Коментари:

0
Пливачи згрожени "љигавим створењима" у Јадранском мору
Фото: Pixabay

"Као да се купаш у желеу", написао је један човјек након пливања у Јадранском мору у сјеверозападној Истри. Он је по изласку из воде фотографисао свој длан на којем је било "слузаво створење које мирише као риба".

Како је написао, море је препуно провидних слузавих створења, а док сте у води имате осјећај да се купате у у желеу.

"Не знам шта су, чудан је осећај кад пливаш, све је слузаво. Претпостављам да нису медузе, али имају мирис као риба" написао је он.

BAHATI-VOZAČ-140925

Градови и општине

Туристкиња снимила бахату вожњу у Сарајеву: Гдје журиш?

Одмах су му у коментарима испод фотографија објаснили да су у питању ребраш, а неки су тврдили да их никад није било више него сад.

"А онда неки хвале како је море у Истри најљепше на свијету", написала је једна жена.

REBRAŠ-140925
REBRAŠ-140925

Док су неки тврдили да је боље да се купају са ребрашима него медузама, други су се надовезивали да су ова "створења" интересантна дјеци која се са њима играју док су на плажи, међутим, аутору објаве уопште се нису допали.

"Прошли викенд сам их видјела уз обалу Мон Перина, било их је на стотине у води", писала је жена.

Шта је ребраш?

Ребраш је морски организам налик медузи, али без жарних станица, што значи да је безопасан за људе. Назив је добио по осам "ребара" (низова трепљастих плочица) којима се креће по мору. Многи ребраши могу стварати светлосне ефекте, а иако подсјећају на медузе, припадају другој групи организама. Неке врсте ребраша, попут морског ораха могу бити инвазивне и негативно утицати на морски екосистем.

Hapšenje, lisice

Регион

Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен

Ребраши нису опасни, немају отров и потпуно су безопасни на додир. Имао прозирно тијело, на додир као желатин и могу да се крећу у свим смеровима. Такође, посебно интересантно је што могу и да свијетле.

Ребраши у Јадранском мору

Ребраши су виђени широм Јадранског мора, а људи који летују у суседној Хрватској "жале се" да их никад није било оволико. Претпоставља се да је у питању врста која се зове морски орах, а иако су безопасни, неким људима стварају непријатан осјећај док су у води, описујући то као да "пливају са желатином".

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

rebraši

Јадранско море

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Туристкиња снимила бахату вожњу у Сарајеву: Гдје журиш?

Градови и општине

Туристкиња снимила бахату вожњу у Сарајеву: Гдје журиш?

5 ч

0
Српска погача, вино и ракија освојили Кинезе

Србија

Српска погача, вино и ракија освојили Кинезе

5 ч

0
Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен

Регион

Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен

5 ч

0
Пољска застава

Свијет

Пољска потврдила: Није било повреде њеног ваздушног простора

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner