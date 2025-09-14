Пливачи згрожени "љигавим створењима" у Јадранском мору

Извор:
"Као да се купаш у желеу", написао је један човјек након пливања у Јадранском мору у сјеверозападној Истри. Он је по изласку из воде фотографисао свој длан на којем је било "слузаво створење које мирише као риба".
Како је написао, море је препуно провидних слузавих створења, а док сте у води имате осјећај да се купате у у желеу.
"Не знам шта су, чудан је осећај кад пливаш, све је слузаво. Претпостављам да нису медузе, али имају мирис као риба" написао је он.
Одмах су му у коментарима испод фотографија објаснили да су у питању ребраш, а неки су тврдили да их никад није било више него сад.
"А онда неки хвале како је море у Истри најљепше на свијету", написала је једна жена.
Док су неки тврдили да је боље да се купају са ребрашима него медузама, други су се надовезивали да су ова "створења" интересантна дјеци која се са њима играју док су на плажи, међутим, аутору објаве уопште се нису допали.
"Прошли викенд сам их видјела уз обалу Мон Перина, било их је на стотине у води", писала је жена.
Ребраш је морски организам налик медузи, али без жарних станица, што значи да је безопасан за људе. Назив је добио по осам "ребара" (низова трепљастих плочица) којима се креће по мору. Многи ребраши могу стварати светлосне ефекте, а иако подсјећају на медузе, припадају другој групи организама. Неке врсте ребраша, попут морског ораха могу бити инвазивне и негативно утицати на морски екосистем.
Ребраши нису опасни, немају отров и потпуно су безопасни на додир. Имао прозирно тијело, на додир као желатин и могу да се крећу у свим смеровима. Такође, посебно интересантно је што могу и да свијетле.
Ребраши су виђени широм Јадранског мора, а људи који летују у суседној Хрватској "жале се" да их никад није било оволико. Претпоставља се да је у питању врста која се зове морски орах, а иако су безопасни, неким људима стварају непријатан осјећај док су у води, описујући то као да "пливају са желатином".
