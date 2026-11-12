Полиција масовно претреса објекте шкаљараца и кавчана

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Никшићу данас, 12. новембра, претреса десетине објеката које користе припадници шкаљарског и кавачког криминалног клана, као и особе повезане с њима. Током акције пронађени су оружје, новац и наркотици.
Како незванично сазнају Вијести, полицијска акција обухвата десетине локација које користе чланови организованих криминалних група и њима блиске особе.
Према истим информацијама, претреси су усмјерени на припаднике шкаљарске и кавачке ћелије балканског нарко-картела.
"Током претреса пронађени су оружје, новац и наркотици", казао је извор овог медија.
Акција је још у току, а засад нису саопштени подаци о количини пронађене дроге, износу одузетог новца нити о евентуалним хапшењима.
Полиција и раније претресала објекте криминалних група
Ово није прва велика полицијска акција усмјерена на припаднике криминалних кланова у Никшићу.
Крајем октобра полиција је током појачаних контрола широм Црне Горе провјерила више од 1.500 особа, међу којима 55 оперативно интересантних, а ухапшено је шест особа.
У Никшићу је тада контролисано више особа повезаних са шкаљарским кланом, док су у претресима стамбених и угоститељских објеката пронађени кокаин, марихуана, нож, метална палица и други предмети.
Полиција је тада најавила наставак акција усмјерених на чланове организованих криминалних група и особе повезане с њима.
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