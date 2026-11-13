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Поплаве у Словенији: Вода продрла у куће

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АТВ редакција
13.11.2026 14:30

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Поплаве у Словенији: Вода продрла у куће
Фото: Pixabay

Обилне кишне падавине изазвале су данас, 13. новембра, изливање појединих ријека из корита у различитим дијеловима Словеније, а очекује се да ће поплавне воде почети да се повлаче током ноћи.

Како преноси словеначка новинска агенција СТА, ситуација је најтежа у долини Випаве, на југозападу земље, гдје су бројни локални путеви поплављени.

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Обилна киша у доњем дијелу долине Випаве поплавила је путеве између Випаве и Нове Горице.

Поплављене куће и објекти

Више објеката на подручју Ајдовшчине такође је поплављено, укључујући дијелове постројења за пречишћавање отпадних вода и три куће.

Поједини путеви на овом подручју потпуно су затворени за саобраћај, док су други веома тешко проходни.

Ријека Випава излила се дуж целог свог тока, првенствено на подручјима која су и раније била изложена честим поплавама.

У другим дијеловима Словеније, река Колпа излила се из корита на појединим мјестима на југоистоку земље.

Очекује се повлачење воде

Према подацима словеначке Агенције за животну средину (АРСО), поплавне воде дуж токова Випаве и Колпе требало би да почну да се повлаче током ноћи, док се престанак падавина очекује вечерас.

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Водостаји ријека настављају да расту, нарочито на југу земље и на већини водотокова у централној Словенији, прије него што, према прогнозама, почну да опадају у недјељу.

Обилне падавине повећале су и опасност од одрона земљишта, посебно у западним и југоисточним дијеловима Словеније.

(Телеграф.рс)

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Поплаве

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