Аутор:АТВ редакција
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Градско вијеће Града Омиша на сједници одржаној у сриједу увече донијело је одлуку да се 13. август прогласи Даном сјећања на катастрофални пожар који је током љета погодио то подручје.
Усвојена је и одлука о додјели једнократне новчане помоћи породицама погинулих и особама које су задобиле тешке повреде.
Донесени су и критеријуми за исплату накнаде штете настале у пожару у којем је живот изгубило шест особа.
У првој фази накнада ће се исплаћивати искључиво за легалне стамбене објекте. Градски вијећници су на почетку сједнице, током расправе која је трајала више од два часа, саслушали извјештаје представника полиције, ватрогасаца, цивилне заштите, Хрватских аутоцеста и других служби, након чега су им постављали питања.
Током сједнице могло се чути да се у вријеме катастрофалног пожара на путу налазило чак 10.000 људи, те да систем за рано упозоравање СРУУК није активиран како не би дошло до изазивања панике. Таква одлука донесена је на основу процјене ситуације на терену.
Вијећници су расправљали и о одлуци о критеријумима и плану расподјеле средстава помоћи за ублажавање и дјелимично отклањање посљедица штете од пожара.
Породицама сваке смртно страдале особе биће исплаћена једнократна новчана помоћ од 40.000 евра, док ће особе које су претрпјеле тешке здравствене посљедице добити по 80.000 евра.
Усвојен је и приједлог да се 13. август сваке године обиљежава као Дан сјећања Града Омиша, што је предложио предсједник Градског вијећа Карло Вукасовић.
Вукасовић је најавио да се у наредном периоду очекују и исплате накнада за возила, пословне објекте и остале изгорјеле површине. Истакао је да је тренутно најважније надокнадити штету људима чији су стамбени објекти уништени, јер им је то основни услов за живот.
Градоначелник Омиша Звонко Мочић нагласио је да је учињено све како би се спријечило да трагедија буде још већих размјера.
На сједници је утврђено да су током пожара имали довољно техничке опреме и да је реакција надлежних служби била брза, али недовољна.
Због тога су се вијећници сагласили да је у будућности потребно више радити на превенцији, прије свега чишћењу парцела и подстицању садње биљних врста које нису лако запаљиве.
"Људи су важнији од зидова. Прво ћемо ријешити питање тешко повријеђених и оних који су изгубили своје најмилије. Након тога слиједи прва фаза, која се односи на стамбене објекте, а потом и све остале штете. То је углавном све процијењено. Средства су строго контролисана и намјенска", рекао је Мочић.
Додао је да је основни принцип утврдити коначну штету и у одговарајућем поступку исплатити утврђени проценат накнаде.
Пожар код Омиша избио је 13. августа у раним вечерњим часовима на подручју Локве Рогознице, након чега се, ношен јаким вјетром, проширио према Омишу, Мимицама, Станићима, Медићима, Немиру и рубним дијеловима града.
Изгорјело је више од 1.000 хектара ниског растиња, шуме, траве, маслињака и других култура, а ватра је уништила бројне куће, пословне просторе, угоститељске објекте и возила.
Евакуисано је око 2.000 становника и туриста, од којих су многи спасавани морским путем. У гашењу пожара учествовало је 300 ватрогасаца из девет хрватских жупанија.
У пожару је погинула једна особа, док је још пет особа преминуло од посљедица задобијених повреда у болницама у Загребу и Сплиту.
Због размјера штете, броја повријеђених и драматичних околности, овај догађај сврстан је међу најтеже и најразорније пожаре у новијој хрватској историји.
Забиљежена је вишемилионска материјална штета, а узрок пожара још није утврђен.
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