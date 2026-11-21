Аутор:АТВ редакција
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Породице погинулих у пожару у дискотеци "Пулс" у Кочанима 2025. године страхују да би велики број свједока које је предложила одбрана могао додатно да продужи суђење и одложи тренутак када ће дочекати правду за своје најмилије.
Они су, како преносе македонски медији, изразили незадовољство током поступка, посебно понашањем неких адвоката оптужених.
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Одбрана је предложила више од 200 свједока, иако су неки од приједлога повучени током поступка.
Родитељи сматрају да би овакав приступ могао довести до непотребних одлагања суђења.
На питање да ли вјерују да се велики број сведока предлаже како би се добило на времену, одговорили су:
"Тачно, то је све. То одуговлачи и разводњава цијелу ситуацију".
Родитељи истичу да свако ново рочиште представља додатни психолошки терет. Стална путовања из Кочана у Скопље, праћење свједочења и поновно суочавање са детаљима трагедије, како кажу, додатно продубљују њихов бол. Посебно су, кажу, разочарани понашањем неких адвоката, за које сматрају да не показују довољно поштовања према породицама покојника.
"Нико нас не пита како преживљавамо свако рочиште, како је прошао претходни дан и како се осјећамо када идемо на суђење", кажу родитељи.
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С друге стране, Александар Наунов, чија је ћерка страдала у трагедији, оцијенио је да је досадашњи темпо суђења био интензиван, са отприлике једним рочиштем недјељно, и изразио наду да ће у наредном периоду бити заказано још датума.
Породице истичу да не траже ограничења права оптужених, већ да се суђење одржи у разумном року и да се одлука донесе на основу доказа.
Упркос физичкој и менталној исцрпљености, кажу да неће одустати од свог захтјева да се утврди одговорност за трагедију у којој су погинули њихови вољени.
Трагедија у дискотеци Пулс у Кочанима догодила се 16. марта прошле године, око 2:35 часова, током наступа бенда ДНК.
У пожару је погинуло 63 људи, а повријеђено више од 200.
Несрећа је покренула озбиљна питања о безбједности објекта, његовом раду, издавању дозвола и одговорности институција које су требало да спроводе контролу.
Пожар, изазван варницама пиротехничких средстава упаљених током наступа, брзо се проширио на плафон зграде.
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Према оптужници, дискотека је радила без испуњавања минималних техничких захтјева, са неправилностима у документацији и реконструкцији, и без адекватног система заштите од пожара.
Зграда је имала више гостију него што је дозвољени капацитет, а евакуација је такође била отежана због уског излаза.
Суђење за трагедију почело је 19. новембра 2025. године у Основном кривичном суду у Скопљу, а на оптуженичкој клупи су 34 физичка и три правна лица.
Тужилаштво их гони за тешка кривична дјела против јавне безбједности, односно за радње и нечињења која су, према оптужници, допринијела трагедији, преноси Танјуг.
У међувремену, против полицајаца се води посебан поступак у вези са контролом објекта.
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