Породични датуми и кућни број - добитна комбинација за 80.000 евра

12.09.2025

14:08

Породични датуми и кућни број - добитна комбинација за 80.000 евра

По свој Џекпот добитак прошле седмице на главну благајну Хрватске Лутрије стигао сретни добитник из Поповаче.

Он редовно игра Све или Ништа, Еуроџекпот и Лото 7, а овог пута му је игра Све или Ништа донијела добитак у износу од 80.000 евра.

На његовом листићу једна је од 8 комбинација била добитна - погодио је свих 11 бројева, а свој систем бирања кратко је описао: “Ја имам своје посебне бројеве које увијек играм - датуме рођења моје фамилије, важне обљетнице, а кућни број нам је баш овај пут донио срећу”.

Срећни добитник признао је да се увијек надао Џекпот добитку, а лијепе вијести је подијелио с најужом породицом: “Одмах сам јавио супрузи и д‌јеци, то је било велико узбуђење и срећа. Добитак ћемо уложити у енергетску обнову куће, да кућа буде топлија, а рачуни за гријање мањи”, преноси Далматински портал.

Тагови:

lutrija

Хрватска

