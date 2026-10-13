Поштар осумњичен да је фалсификовао потпис наставнице! Због тога је пропустила шансу да се запосли

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Штип поднијела је кривичну пријаву против 46-годишњег поштара који није уручио препоручено писмо примаоцу, већ се у евиденцији достављених пошиљака потписао у његово име, пише „Слободен печат“.
Писмо је послало Министарство просвјете и науке, а односило се на конкурс за запошљавање.
Због поступка поштара, особа којој је писмо било намијењено пропустила је рок за подношење жалбе у поступку пријављивања на интерни конкурс за радно мјесто наставника-ментора.
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Из Министарства унутрашњих послова нису саопштили због чега поштар није уручио пошиљку, већ је потписао примаоца. Против њега је поднесена кривична пријава због несавјесног рада у служби.
„Дана 7. августа 2026. године, пријављени, запослен као поштар, није уручио препоручено писмо које је једној особи послало Министарство просвјете и науке, већ се потписао у њено име на списку достављених пошиљака. Тиме јој је нанио штету јер је пропустила рокове за подношење жалбе ради остваривања својих радних права, у вези са пријавом на интерни конкурс за наставника-ментора“, саопштено је из МУП-а.
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