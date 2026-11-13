Познати јутјубер погинуо у стравичној несрећи: Слике из Црне Горе сламају срце

Аутор:АТВ редакција
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Јужнокорејски јутјубер Чо Џин Ву, познатији као "JinsTravel", погинуо је у 33. години током бициклистичког путовања кроз Боливију.
На њега је 4. новембра у граду Ел Алто налетио камион, а возач је побјегао са мјеста несреће, али је касније пронађен и ухапшен, пише „Експрес“.
Подсјетимо, Чо Џин Ву покренуо је свој Јутјуб канал 2020. године, гдје је објављивао снимке путовања, упознавања различитих култура и сусрета са људима широм свијета.
Током 523 дана велике европске авантуре прешао је око 23.200 километара и посјетио чак 36 земаља. Међу њима је била и Црна Гора, коју је посјетио као 20. земљу на свом путовању. Фотографија на којој насмијан позира поред табле „Добро дошли у Црну Гору“, са бициклом и пртљагом, свједочи о његовом боравку у тој земљи.
У посљедњој авантури истраживао је Јужну Америку. Након Мексика и Перуа стигао је у Боливију, гдје је планирао да настави путовање. Његова породица саопштила је тужну вијест и захвалила свима који су пратили његов рад и подржавали га.
Посебно емотивну димензију овој причи даје чињеница да је имао жељу да посјети чувену боливијску слану пустињу Салар де Ујуни. Након његове смрти, породица је одлучила да његове посмртне остатке однесе управо на то мјесто и тако симболично испуни сан који није остварио за живота.
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