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Познато одакле су путници страдали у превртању аутобуса "Ниш експреса"

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АТВ редакција
08.11.2026 16:47

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Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.
Фото: Granični prijelaz Maljevac

Црногорски држављанин и један хрватски погинули су при превртању аутобуса на ауто-путу код Иванић Града, речено је Министарства спољних послова Хрватске за РТЛ.

Привремена отправница послова у Амбасади Србије у Хрватској Дејана Перуничић рекла је да двије погинуле особе у превртању аутобуса нису држављани Србије и изразила захвалност свим хрватским службама које су пружиле помоћ унесрећенима.

Она је обишла повријеђене грађане у Клиничкој болници Дубрава, а посјетиће и оне у КБЦ-у Загреб и другим болницама.

"Сви повријеђени су добро збринути у загребачким болницама", додала је Перуничићева., преноси "Срна".

Хрватски премијер Андреј Пленковић разговарао је данас телефоном са предсједником Владе Србије Ђуром Мацутом о саобраћајној несрећи и том приликом су изразили жаљење због двије особа које су изгубиле живот.

"Наставићемо сарадњу у вези са свим питањима о прометној несрећи, као и о бризи о повријеђенима", поручио је Пленковић.

Два лица су погинула, шест је тешко повријеђено, а 27 је задобило лакше повреде при јутрошњем превртању аутобуса "Ниш експреса" на ауто-путу код Иванић Града у правцу Загреба.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Хрватска

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