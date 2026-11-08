Познато одакле су путници страдали у превртању аутобуса "Ниш експреса"

Аутор:АТВ редакција
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Црногорски држављанин и један хрватски погинули су при превртању аутобуса на ауто-путу код Иванић Града, речено је Министарства спољних послова Хрватске за РТЛ.
Привремена отправница послова у Амбасади Србије у Хрватској Дејана Перуничић рекла је да двије погинуле особе у превртању аутобуса нису држављани Србије и изразила захвалност свим хрватским службама које су пружиле помоћ унесрећенима.
Она је обишла повријеђене грађане у Клиничкој болници Дубрава, а посјетиће и оне у КБЦ-у Загреб и другим болницама.
"Сви повријеђени су добро збринути у загребачким болницама", додала је Перуничићева., преноси "Срна".
Хрватски премијер Андреј Пленковић разговарао је данас телефоном са предсједником Владе Србије Ђуром Мацутом о саобраћајној несрећи и том приликом су изразили жаљење због двије особа које су изгубиле живот.
"Наставићемо сарадњу у вези са свим питањима о прометној несрећи, као и о бризи о повријеђенима", поручио је Пленковић.
Два лица су погинула, шест је тешко повријеђено, а 27 је задобило лакше повреде при јутрошњем превртању аутобуса "Ниш експреса" на ауто-путу код Иванић Града у правцу Загреба.
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