Аутор:АТВ редакција
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Повратник у злочинима над малољетницима (40) добио је нових 8 година затвора због злоупотребе дјеце преко апликација, док у Реметинцу чека одлуку другостепеног суда након детаљне истраге.
Тренутно се налази у затвору у Реметиницу, гдје чека одлуку другостепеног суда.
Истражитељи су га, како сазнаје „Јутарњи лист“, повезали са укупно 8 кривичних дјела полног злостављања и искоришћавања дјетета, која је починио од децембра прошле до средине марта ове године.
Ријеч је о полној злоупотреби дјетета млађег од 15 година, искоришћавању дјеце за порнографију, упознавању дјеце са порнографијом, мамљењу дјеце ради задовољења полних потреба те задовољењу похоте пред дјететом.
Нека од кривичних дјела која му се стављају на терет је признао, док друга негира. До дјеце је долазио путем апликација „Тикток“ и „Снапчет“, а користио се и „Телеграмом“. Признавао је да су разговори имали сексуалне конотације те да је од дјеце тражио да му шаљу експлицитне фотографије и видео-снимке. Једној дјевојчици је заузврат слао фотографије сопственог полног органа, као и видео-снимке сексуалних односа одраслих особа са дјецом. Снимао је и себе током мастурбације.
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Међутим, тврдио је и да није знао да прегледање цртежа и стрипова сексуалног садржаја представља улазак у криминалну зону, наводећи да је такав садржај, односно манга, дозвољен у Јапану.
Признао је и да се због свог понашања сматра психички болесном особом, али није знао да објасни зашто након прве пресуде није потражио стручну помоћ.
Током комуникације са малољетним жртвама представљао се као средњошколац и тинејџер који им је пријатељ. Поједини родитељи су евентуално завирили у мобилне телефоне своје дјеце, гдје су пронашли поруке, фотографије одрасле особе и експлицитне приказе полних органа.
Криминалисти су открили и да је мушкарац, код којег је пронађено више од 50 видео-снимака дјечије порнографије, у виртуелном свијету од непознатих одраслих особа тражио такав садржај и куповао га. Најприје би затражио бесплатан примјерак како би се увјерио да особа с којом комуницира заиста посједује садржај који нуди, а потом би га плаћао.
Једна од жртва са којом је ступио у контакт била је ученица 1. разреда основне школе. Притом јој се чак хвалио да се већ упушта у полне односе са дјевојчицама њене доби.
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Осим мобилних телефона и СИМ картица, који су му одузети и биће уништени, полиција је од њега одузела и биљежнице са компромитујућим записима.
Психијатријским вјештачењем утврђено је да мушкарац има педофилски поремећај усмјерен на малољетне дјевојчице. Иако је убројив те према сопственим поступцима изражава гађење и срам, вјештаци су закључили да не успијева у потпуности да препозна опасност сопственог сексуалног интереса према дјеци.
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