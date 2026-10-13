Пресретнут путнички авион изнад Хрватске, емитован сигнал за ОТМИЦУ

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски борбени авион „рафал“ данас је пресрео малтешки путнички авион „боинг“, који је летио из Грчке према Њемачкој, након што је његов транспондер емитовао код 7500, међународни сигнал за отмицу авиона
Хрватски борбени авион „рафал“ данас је пресрео малтешки путнички авион „боинг“, који је летио из Грчке према Њемачкој, након што је његов транспондер емитовао код 7500, међународни сигнал за отмицу авиона.
Због могуће безбједносне пријетње НАТО је наредио хитно пресретање, саопштило је Министарство одбране Хрватске (МОРХ).
Хрватски „рафал“ пресрео је путнички авион у 11.02 часова изнад Коренице. Пилот га је визуелно идентификовао и успоставио радио-везу са посадом.
Према наводима Министарства, хрватски борбени авион затим је наставио да прати путничку летјелицу на подручју између Ријеке и Делница.
У 11.20 часова малтешки „боинг“ ушао је у ваздушни простор Словеније, чиме је завршено његово праћење изнад Хрватске.
Према информацијама које је командни систем НАТО-а добио из Италије, на транспондеру путничког авиона био је постављен код 7500.
Транспондер је уређај којим авион шаље податке потребне за радарску идентификацију и надзор лета.
Код 7500 међународно је договорени сигнал којим посада може упозорити контролу летења на отмицу или незаконито преузимање контроле над авионом.
Такав сигнал безбједносне службе третирају као озбиљну могућу пријетњу, због чега могу упутити борбене авионе да провјере шта се дешава.
Министарство одбране Хрватске засад није потврдило да је малтешки авион заиста био отет, већ само да је због емитовања тог кода означен као могућа пријетња.
Није објављено зашто је код активиран, нити шта је утврђено након успостављања везе са посадом.
Према информацијама њемачких медија и подацима сервиса за праћење летова, све указује на то да је хрватски „рафал“ пресрео „боинг 737-800“ компаније „Корендон ерлајнс Јуроп“ (Corendon Airlines Europe), који је на лету XR456 путовао са грчког Крфа према Нирнбергу.
Авион је око 12.16 часова безбједно слетио у Нирнберг, гдје је због безбједносне узбуне привремено обустављен ваздушни саобраћај.
Током лета активиран је транспондерски код 7500, који означава могућу отмицу.
Њемачка полиција потврдила је да пилот након активирања кода није био доступан путем радио-везе. Једна од могућности коју истражиоци провјеравају јесте квар радио-опреме у пилотској кабини.
Због безбједносне узбуне авион су према Нирнбергу пратили и њемачки борбени авиони „јурофајтер“ (Eurofighter).
Полиција је након слијетања прегледала авион и саопштила да нема опасности.
Министарство одбране Хрватске није објавило број лета који је пресрео хрватски „рафал“, али рута, вријеме и околности безбједносне узбуне одговарају инциденту са авионом компаније „Корендон“.
Операцију је покренула Здружена ваздушна команда НАТО-а у шпанском Торехону, која је издала наредбу за полијетање хрватског „рафала“.
Задатак хрватског пилота био је да визуелно идентификује путнички авион, успостави комуникацију са посадом и прати га кроз хрватски ваздушни простор.
Ријеч је о поступку познатом као „ер полисинг“ (Air Policing), односно надзору и заштити ваздушног простора, у оквиру којег борбени авиони реагују на могуће пријетње или неуобичајене ситуације у цивилном ваздушном саобраћају.
Због могућег безбједносног инцидента, током операције су са премијером Андрејем Пленковићем и Хрватским ратним ваздухопловством били у контакту потпредсједници Владе и министри Иван Анушић, Томо Медвед, Давор Божиновић и Олег Бутковић.
Из Министарства одбране поручили су да је пресретање показало обученост и брзину реаговања хрватских пилота, као и способност авиона „рафал“ да извршавају задатке заштите ваздушног простора.
## Хрватски „рафали“ од почетка године самостално штите ваздушни простор
Хрватска од 1. јануара 2026. године самостално спроводи надзор и заштиту свог ваздушног простора борбеним авионима „рафал“.
Ови задаци спроводе се у оквиру интегрисаног система противваздушне и противракетне одбране НАТО-а, који повезује радаре, командне центре и борбене авионе савезничких држава.
Данашње пресретање показује како систем функционише када се у ваздушном простору државе чланице појави авион означен као могућа пријетња.
Министарство одбране Хрватске није објавило додатне информације о идентитету лета, авио-превознику нити околностима због којих је активиран сигнал за отмицу.
(ИНдекс)
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