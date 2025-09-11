Признао да је узео 20.000 евра мита како би погодовао купцима дрвне грађе

11.09.2025
Шеф Сектора комерцијалних послова у Дирекцији друштва Хрватске шуме Дарко Сушањ признао је да је добио мито како би погодовао појединим купцима дрвне грађе.
Он је јуче ухапшен у акцији полиције и УСКОК-а као највише позиционирани актер у овом корупцијском ланцу.
Уз њега су, према сумњама истражилаца, били шеф Управе шума подружнице Бјеловар Иван Цуг, шеф комерцијалних послова у тој истој подружници Далибор Бакран, управник Шумарије Врбовец Славен Шарић, управник Шумарије Гарешница Младен Греидл те више шумарских техничара и чувара.
Двадесетак људи обухваћено је са чак три поступка у којима се, осим на корупцију, сумња и на утају пореза те превару на штету ЕУ фонда, преноси Индеx.хр.
Незаконита препродаја трупаца
Сушањ је, према информацијама до којих је дошао Индеx, признао да је имао договор с Мариом Јанковићем, власником фирми Атлас МР и Јасен, да му Хрватске шуме мимо уговорених квота продају боље трупце. У договору су још, сумња се, биле и фирме Херц траде, Дрвна индустрија Зелина, Интеријери Сабљо, Славонија ДИ те обрт Столарија Вевер са сједиштем у Новом Марофу.
Шеф комерцијале из Хрватских шума посебно је водио рачуна да Јанковић, као један од главних посредника, увијек има на располагању довољне количине дрвних сортимената како би их могао препродавати даље. То је, међутим, тврде истражиоци, било супротно оквирним споразумима, као и годишњим уговорима за купопродају трупаца.
Признао због чврстих доказа
Сушањ је признао да је све то радио за Јанковића који му је заузврат у четири наврата платио укупно 20 хиљада евра мита. На признање се одлучио суочен с чињеницом да је заједно с осталим осумњиченима више од годину дана био под тајним мјерама односно да је полиција снимала његове разговоре и пратила му кретање.
