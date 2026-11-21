Аутор:АТВ редакција
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Возачи у Хрватској, према новом Закону о ловству, у бројним случајевима сами ће морати да плате штету у саобраћајним незгодама у којима је учествовала дивљач, чак и када нису криви за удес.
Хрватски ловачки савез саопштио је да због ступања на снагу новог Закона о ловству не прима пријаве штета насталих у саобраћајним незгодама у којима је учествовала дивљач, а догодиле су се 14. новембра или касније, преносе хрватски медији.
Најважнија промјена односи се на ситуације у којима нико није крив, односно ако возач поштује ограничење брзине и саобраћајне прописе, а пред аутомобил му изненада излети срна, према новим правилима сам сноси штету на аутомобилу, пише Срна.
Досадашњи систем омогућавао је наплату штете у одређеним околностима, па је према подацима Министарства пољопривреде, од 2018. године држава издвојила више од 55 милиона евра.
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Министарство унутрашњих послова објавило је да су прошле године у Хрватској евидентирана 6.163 налета возила на дивљач. У тим незгодама је шест особа тешко повријеђено, а 49 лакше. Најчешће се десило да возила ударе срнећу дивљач.
Хрватски ловачки савез саопштио је да због ступања на снагу новог Закона о ловству не прима пријаве штета насталих у саобраћајним незгодама у којима је учествовала дивљач, а догодиле су се 14. новембра или касније, преносе хрватски медији.
Најважнија промјена односи се на ситуације у којима нико није крив, односно ако возач поштује ограничење брзине и саобраћајне прописе, а пред аутомобил му изненада излети срна, према новим правилима сам сноси штету на аутомобилу.
Досадашњи систем омогућавао је наплату штете у одређеним околностима, па је према подацима Министарства пољопривреде, од 2018. године држава издвојила више од 55 милиона евра.
Министарство унутрашњих послова објавило је да су прошле године у Хрватској евидентирана 6.163 налета возила на дивљач. У тим незгодама је шест особа тешко повријеђено, а 49 лакше. Најчешће се десило да возила ударе срнећу дивљач.
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