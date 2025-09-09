Промјене у Хрватској: У овим случајевима ће се кажњавати усташки поклич ''За дом спремни''

09.09.2025
Предсједник Хрватског сабора Гордан Јандроковић изјавио је данас да ће у парламенту поклич 'За дом спремни' кажњавати ако буде кориштен у смислу величања усташког режима и НДХ.
Он је рекао да осуђује усташки режим и НДХ, али и комунистички тоталитаризам.
"Ако видим да се ради о провокацији с циљем величања усташког режима, тада ћу то санкционисати", рекао је Јандроковић новинарима након сједнице Предсједништва Хрватског сабора упитан хоће ли у новој сезони кажњавати заступнике који буду употребљавали усташки поклич "За дом спремни".
Јандроковић је додао да се посланици "користе различитим триковима" у својим расправама и 'закамуфлирају' то кроз расправу, али је поновио да ће стриктно водити рачуна о томе да када ЗДС буде коришћен у смислу усташког режима и НДХ бити санкционисан.
"Осуђујем и усташки режим и НДХ и кориштење симбола који величају то раздобље хрватске историје. Исто тако, осуђујем и други, комунистички тоталитаризам. Ту треба да постоји одређена равнотежа коју, нажалост, СДП овим својим приједлогом не чини", рекао је Јандроковић.
Најутицајнија опозициона СДП иницирала је измену Кривичног закона, предложивши увођење новог кривичног дјела "истицање обиљежја национал-социјализма, фашизма, усташког и четничког покрета или режима". Такође, предлаже да се коришћење поздрава "За дом спремни" почне кривично санкционисати.
"Изненадио ме је приједлог СДП-а. Јер да им је заиста стало до тога да се уреди та проблематика, онда би вјероватно, осим етничких и усташких симбола, укључили и комунистичке. Овако показују искључивост у смислу осуде једне врсте тоталитарних режима", рекао је предсједник хрватског парламента.
Јандроковић је рекао и да на јесењем засједању Сабора очекује да ће владајућа већина бранити позицију Владе, представници Владе представљати нове законе и бранити владине политике, а да ће опозиција критиковати, нападати и нудити - ако буде мудрости - алтернативна рјешења или ће се задржати само на оштрој критици.
"Очекујем политичку битку. Парламент је централно мјесто средишње мјесто политичког живота у свакој демократској држави. Очекујем занимљиву расправу о бројним тачкама", навео је Јандроковић, пренео је хрватски портал Данас.
