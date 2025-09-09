Logo
Large banner

Промјене у Хрватској: У овим случајевима ће се кажњавати усташки поклич ''За дом спремни''

09.09.2025

16:46

Коментари:

0
Промјене у Хрватској: У овим случајевима ће се кажњавати усташки поклич ''За дом спремни''

Предсједник Хрватског сабора Гордан Јандроковић изјавио је данас да ће у парламенту поклич 'За дом спремни' кажњавати ако буде кориштен у смислу величања усташког режима и НДХ.

Он је рекао да осуђује усташки режим и НДХ, али и комунистички тоталитаризам.

"Ако видим да се ради о провокацији с циљем величања усташког режима, тада ћу то санкционисати", рекао је Јандроковић новинарима након сједнице Предсједништва Хрватског сабора упитан хоће ли у новој сезони кажњавати заступнике који буду употребљавали усташки поклич "За дом спремни".

ilu-pas-290825

Савјети

Ево зашто пси често имају дрхтавицу

Јандроковић је додао да се посланици "користе различитим триковима" у својим расправама и 'закамуфлирају' то кроз расправу, али је поновио да ће стриктно водити рачуна о томе да када ЗДС буде коришћен у смислу усташког режима и НДХ бити санкционисан.

"Осуђујем и усташки режим и НДХ и кориштење симбола који величају то раздобље хрватске историје. Исто тако, осуђујем и други, комунистички тоталитаризам. Ту треба да постоји одређена равнотежа коју, нажалост, СДП овим својим приједлогом не чини", рекао је Јандроковић.

Марко Блажека

Сцена

Хрватски музичар пронађен мртав у Словенији

Најутицајнија опозициона СДП иницирала је измену Кривичног закона, предложивши увођење новог кривичног дјела "истицање обиљежја национал-социјализма, фашизма, усташког и четничког покрета или режима". Такође, предлаже да се коришћење поздрава "За дом спремни" почне кривично санкционисати.

"Изненадио ме је приједлог СДП-а. Јер да им је заиста стало до тога да се уреди та проблематика, онда би вјероватно, осим етничких и усташких симбола, укључили и комунистичке. Овако показују искључивост у смислу осуде једне врсте тоталитарних режима", рекао је предсједник хрватског парламента.

Андреј Пленковић-хрватски премијер

Регион

Пленковић: Санкционисати злоупотребу поздрава ''За дом спремни''

Јандроковић је рекао и да на јесењем засједању Сабора очекује да ће владајућа већина бранити позицију Владе, представници Владе представљати нове законе и бранити владине политике, а да ће опозиција критиковати, нападати и нудити - ако буде мудрости - алтернативна рјешења или ће се задржати само на оштрој критици.

"Очекујем политичку битку. Парламент је централно мјесто средишње мјесто политичког живота у свакој демократској држави. Очекујем занимљиву расправу о бројним тачкама", навео је Јандроковић, пренео је хрватски портал Данас.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Hrvatski sabor

Za dom spremni

ustaški simboli

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Група дјеце на снимку поздравља ''за дом спремни''

Регион

Група дјеце на снимку поздравља ''за дом спремни''

1 мј

0
Министар одбране Хрватске признао: Кад је Томпсон рекао 'за дом', одговорио сам 'спремни'

Регион

Министар одбране Хрватске признао: Кад је Томпсон рекао 'за дом', одговорио сам 'спремни'

2 мј

0
На Томпсоновом концерту се орио усташки поздрав ''За дом спремни''; Полиција привела 123 особе

Регион

На Томпсоновом концерту се орио усташки поздрав ''За дом спремни''; Полиција привела 123 особе

2 мј

0
У Книну узвикивали усташки поздрав ''За дом спремни''; Покренута истрага

Регион

У Книну узвикивали усташки поздрав ''За дом спремни''; Покренута истрага

1 год

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner