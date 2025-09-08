Logo
Пуцњава у Скадру, има мртвих и рањених

08.09.2025

15:03

Пуцњава у Скадру, има мртвих и рањених
Пуцњава се догодила рано јутрос у Скадру, када је за сада непозната особа отворила ватру на окупљене људе, у којој су двије особе изгубиле живот, док су још двије повријеђене.

Пуцњава се догодила у просторијама једног бара, недалеко од зграде општине, а инцидент је изазвао велику панику међу грађанима који су се у том тренутку затекли у близини.

Према првим информацијама, међу повријеђенима су Армандо Пали, Еуген Васо и конобарица која је у тренутку пуцњаве била на свом радном мјесту.

Три рањене особе су одмах превезене колима Хитне помоћи у Регионалну болницу у Скадру, гдје су љекари одмах започели борбу за њихове животе, а тијело преминулог превезено је на обдукцију.

Нажалост, једна од повријеђених особа је подлегла повредама убрзо по пријему у болницу, чиме је број жртава повећан на двије.

Полиција је изашла на лице мјеста и обавила увиђај и прикупила доказе као и снимке са околних надзорних камера доказе.

Истрага је у току, а полицијске снаге интензивно раде на идентификацији и хапшењу нападача, преноси "Телеграф".

