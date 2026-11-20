Непозната особа најприје је пуцала у њега, а након тога га више пута ударила по глави, након чега је побјегла.

Напад се догодио у четвртак, 19. новембра, у послијеподневним часовима. Загребачка полиција и даље трага за починиоцем, а хрватски медији наводе да се сумња на покушај убиства 32-годишњака.

Нападач је, како се наводи у поподневним сатима на затвореној тераси угоститељског објекта пришао 32-годишњаку и из ватреног оружја испалио хитац у предио доњег екстремитета.

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Затим га је засад неутврђеним предметом неколико пута ударио у главу, након чега је побјегао.

Рањени мушкарац је превезен у Клиничко болнички центар Загреб, гд‌је су му констатоване тешке повреде, преноси Euronews.

Криминалистичко истраживање је у току.