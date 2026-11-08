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Путник открио шта је претходило превртању српског аутобуса код Загреба

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АТВ редакција
08.11.2026 12:33

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Двије особе су погинуле, а више их је повријеђено у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 8. новембра, на ауто-путу А3 у Хрватској, када се преврнуо аутобус са регистарским ознакама Србије.
Фото: GP Maljevac

Један од путника аутобуса који се у нед‌јељу, 8. новембра, преврнуо на ауто-путу А3 код Иванић-Града, при чему су погинуле двије особе, тврди да је возач заспао за воланом свега неколико минута након што се замијенио с колегом.

Званичан узрок несреће још није утврђен.

Никола Голубовић, један од путника, испричао је да је аутобус кренуо из Србије према Загребу и да су се двојица возача замијенила на стајалишту непосредно прије несреће.

"Из Србије смо кренули према Загребу. Два возача замијенила су се на стајалишту и возач је заспао неколико минута након тога", рекао је Голубовић за ХРТ, а преноси Јутарњи лист.

Он је несрећу описао као стравичну и изразио саучешће породицама погинулих.

Према његовим ријечима, путници углавном нису путовали заједно. Неки су ишли у посјету породици, а други на посао.

Путник описао тренутке превртања аутобуса

Још један путник, Марин Јевић, испричао је да су око 7.30 часова осјетили како аутобус прелази на банкину, након чега је ударио у заштитну ограду.

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"Вид‌јели смо да се аутобус подигао на рампу. Клизили смо и превртали се по ливади неколико десетака метара. Кад се аутобус зауставио, настали су јауци и крици", испричао је Јевић.

Он је сједио у задњем дијелу аутобуса, гд‌је је видио бројне повријеђене путнике.

"Покрај мојих ногу двије су особе биле приклијештене сједалом. Било је много људи који су били крвави, а један је младић падао у шок", рекао је за ХРТ.

У превртању аутобуса српских регистарских ознака на ауто-путу А3, непосредно након чвора Иванић-Град у смјеру Загреба, погинула су два путника, док су 33 особе повријеђене.

Према подацима хрватског Министарства здравства, шест особа задобило је тешке, а 27 лакше повреде. Међу тешко повријеђенима је и д‌јевојка (20), која је хеликоптером хитне медицинске службе превезена у Клиничку болницу Дубрава.

Хрватска министарка здравства Ирена Хрстић потврдила је да су повријеђена и оба возача аутобуса, али није имала информације о тежини њихових повреда.

На мјесто несреће упућено је девет тимова хитне медицинске службе, укључујући и хеликоптерски тим, а повријеђени су збринути у загребачким болницама.

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Из КБ Дубрава саопштено је да је у тој установи збринуто шест пацијената, од којих су двије особе теже повријеђене, али нису животно угрожене. Код теже повријеђених ријеч је о преломима руке и кључне кости, а љекари ће процијенити да ли су потребни оперативни захвати.

У збрињавање путника укључени су и психијатри и психолози.

Полиција утврђује узрок

Хрватске власти још нису званично потврдиле узрок несреће.

Потпредсједник хрватске Владе Томо Медвед изјавио је да се о узроцима засад не може говорити јер ће их утврдити истрага.

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Тагови :

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Хрватска

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