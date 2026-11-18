Аутор:АТВ редакција
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На пружном надвожњаку жељезничког моста Сава - Јакушевец у мјесту Мичевец код Велике Горице у недјељу је дошло до тешке несреће на раду у којој је погинуо радник.
Несрећа се догодила око 8.45 часова док је 33-годишњи држављанин Сјеверне Македоније, запосленик трговачког друштва са статусом странца са регулисаним статусом у Републици Хрватској, изводио радове на прузи.
Приликом проласка теретне моторне дрезине за одржавање пруге, којом је управљао 59-годишњи машиновођа, 33-годишњи радник је из засад неутврђеног разлога пао на пругу. Од задобијених повреда преминуо је на лицу мјеста.
Увиђај на мјесту трагедије водила је замјеница Општинског државног тужиоца у Новом Загребу уз стручну помоћ полицијских службеника Полицијске управе загребачке.
У увиђају су такође учествовали инспектор заштите на раду те представник Агенције за истраживање несрећа у ваздушном, поморском и жељезничком саобраћају. Након завршетка поступка на мјесту несреће, тијело преминулог радника превезено је у Завод за судску медицину и криминалистику у Загребу, преноси Дневник.хр.
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