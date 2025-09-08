Извор:
Танјуг
08.09.2025
11:34
Полиција интензивно трага за нападачима који су на магистралном путу Будва–Цетиње, у мјесту Брајићи, ранили Цетињанку Т.С. (24) пуцајући, како се сматра, на Стефана Беладу (48), са којим је била на мотору.
Инцидент се догодио јуче, а дјевојка је након рањавања превезена у болницу. Медији преносе да она није животно угрожена. Белада, за којег се сматра да је био мета, остао је неповријеђен. Нападачи су такође били на мотору.
Из полиције су саопштили да, у односу на овај догађај полицијски службеници регионалних центара безбједности “Југ” и “Центар”, одјељења безбједности Будва и Цетиње, али и других организационих јединица Управе полиције које су им стављене на располагање, предузимају хитне мјере и радње у циљу утврђивања свих чињеница и околности, расветљавања догађаја и идентификације и процесуирања извршилаца.
Увиђај је након пуцњаве трајао сатима.
