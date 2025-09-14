Рукама и продужним каблом тукао и давио партнерку, па ухапшен

Извор:
14.09.2025
Основно државно тужилаштво у Подгорици одредило је 13. септембра 2025. године задржавање осумњиченом Ф.Н. из Подгорице. Сумња се да је извршио кривично дјело насиље у породици или породичној заједници.
Тужилаштво наводи да је Ф.Н. у раним јутарњим часовима у стану у којем живи са ванбрачном партнерком К.Б физички напао оштећену наносећи јој тјелесне повреде.
"Напад је укључивао више удараца рукама, коришћење продужног кабла и стискање врата рукама", наводи се у саопштењу, преноси РТЦГ.
