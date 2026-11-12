Седам фабрика пред затварањем: Траже хитну интервенцију надлежних

Аутор:АТВ редакција
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Седам уљара на подручју Каштеланског залива могло би већ данас да обустави прераду маслина јер више немају гдје да одлажу комину, остатак који настаје након производње маслиновог уља.
На то је упозорила Заједница маслинара и уљара Хрватске, која тражи хитну интервенцију надлежних институција.
Према њиховом саопштењу, овогодишњи род маслина изузетно је обилан, а сви расположиви капацитети за прихват комине већ су попуњени. Због тога би уљаре могле да обуставе прераду у наредних неколико сати, иако велике количине убраних маслина још чекају на прераду.
Заједница маслинара и уљара Хрватске упозорава да би обустављање рада седам уљара могло да изазове велику економску штету како произвођачима маслиновог уља, тако и маслинарима који чекају прераду овогодишњег рода.
Због тога су за данас у 16 часова сазвали ванредну конференцију за медије у Уљари Вукшић у Солину, на којој ће указати на озбиљност ситуације.
Од државних институција траже хитну интервенцију и проналажење законитог привременог ријешења које би омогућило уљарама да наставе рад.
Комина је остатак који настаје током прераде маслина у уље. Састоји се од коштица, покожице, пулпе и других остатака плода, а у зависности од начина прераде може да садржи и значајне количине воде.
Уљаре морају на одговарајући начин да збрину овај отпад, али су капацитети за његов прихват ограничени. Када се попуне, уљаре више немају где да одлажу нове количине које настају током производње, пише Б92.
Проблем збрињавања комине већ годинама оптерећује далматинске уљаре. Поједине од њих упозоравају на високе трошкове превоза и збрињавања, али и на нејасноће у прописима који уређују поступање са овим остацима.
Представници далматинских уљара још у августу 2025. године упозорили су да због неусаглашених прописа и недостатка јасних смерница поједине уљаре размишљају о томе да уопште не започну сезону прераде.
На састанку са задарским жупаном Јосипом Билавером тада су затражили трајно ријешење за збрињавање комине и вегетабилне воде, која такође настаје током прераде маслина.
Проблем се сада поново појавио усред сезоне, а према упозорењу Заједнице маслинара и уљара Хрватске, седам уљара на подручју Каштеланског залива суочава се са непосредном обуставом рада.
Уљари су позвали надлежне институције да пронађу привремено ријешење како би се наставила прерада маслина које још чекају да буду прерађене у уље.
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