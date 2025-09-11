Logo
Силовао жену, па јој пријетио да га не би пријавила

Извор:

Телеграф

11.09.2025

17:17

Фото: Pexels

Барска полиција ухапсила је Н.Г. (27) из тог града, који се сумњичи за силовање.

Управа полиције је саопштила да се Н.Г. у њиховој евиденцији води као оперативно интересантно лице.

Он је ухапшен по налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици.

"Н.Г. (27) из Бара се сумњичи да је у августу извршио кривично дело силовање на штету једне женске особе, након којих јој је упутио пријетеће ријечи како исто не би пријавила", пише у саопштењу.

(Телеграф.рс)

