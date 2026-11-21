Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Скопљу ухапсила је двадесетосмогодишњег мушкарца након што је запалио аутомобил своје мајке и пријетио да ће запалити стан у којем заједно живе, саопштено је из полицијске управе.
Осумњичени А. Ф. (28) терети се да је у раним јутарњим часовима, око 5.50 часова, у скопском насељу Чаир изазвао пожар на возилу марке „опел корса“ скопских регистарских ознака, које је у власништву његове мајке.
Осим што је запалио аутомобил, осумњичени је током инцидента упутио и озбиљне пријетње да ће запалити породични стан у којем станује са мајком.
Полицијски службеници брзо су реаговали и лишили га слободе. Осумњичени је приведен у полицијску станицу, а из полиције наводе да ће против њега бити поднесена одговарајућа пријава након што случај буде у потпуности документован, преноси Информер.
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