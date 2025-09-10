Logo
Шири се мапа Хрватске која ће многе бацити у очај

АТВ

10.09.2025

15:48

0
Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

На популарној друштвеној мрежи Редиту ових се дана појавила занимљива карта Хрватске.

Наиме на карти је приказана промјена броја становника по жупанијама од 2021. до 2024. године.

На мапи је приказана промјена која се односи на разлику између пописа становништва 2021. године и процјене становништва 2024. године.

Уз карту стоји и бројка како је број хрватских становника пао за 0,18 одсто. Гледајући према жупанијама, у плусу су Истарска, која биљежи плус од 4.04 посто, Личко-сењска која је у плусу 0.4 посто, Задарска која је у плусу од 2.95 посто, Сплитско-далматинска је забиљежила пораст од 1.29 посто и Дубровачко-неретванска од 1.57 посто.

Пораст су забиљежиле и Загребачка жупанија, од 2.74 посто те Град Загреб, гдје је број становника порастао за 1,07 посто. Највећи минуси забиљежени су у Славонији.

Славонија на удару

Остатак земље биљежи велике падове; Приморско-горанска жупанија биљежи пад становника од 0.19 одсто, док је у Шибенско-книнској забиљежен пад од 0.73 посто. Ситуација није ништа боља ни у Карловачкој жупанији, гдје је број становника пао за 2.18 посто. Крапинско-загорска жупанија пала је за 0.97 посто, Вараждинска за 0.8, а Међимурска за 0.44 посто.

Копривничко-крижевачка жупанија забиљежила је пад од 1.99 посто, а у ‘наранџастом’ је још и Осјечко-барањска, која је забиљежила значајан пад од 3.05 посто. Остатак Хрватске се црвени; Сисачко-мославачка је забиљежила пад од 3.76 посто, Бјеловарско-билогорска пад од 3.5 посто, Вировитичко-подравска пад од 4.3 посто.

Пожешко-славонска је пала за 5.25 посто, а Бродско-посавска 3.53 посто. Вуковарско-сријемска жупанија забиљежила је пад становништва за 4.16 посто. Најгора ситуација свакако је у Славонији, а своју забринутост изразили су и бројни Хрвати на Редиту.

‘Људи су изгубили осјећај’

Један Хрват је испод карте коментарисао: “Мислим да су људи данас потпуно изгубили осјећај, ако су га уопште и имали, колико је 3.5-5% огроман број, кад се ради о становништву и губитку људи”.

Други корисник Редита је додао: “Остала су нам само 3 града с преко 100 хиљада становника, будући да је Осијек прије коју годину пао испод тог прага. Чини ми се да би га и Ријека ускоро могла слиједити, јер је сада на танких 108 хиљада”.

На то му је један Хрват одговорио:

“Ријека ће дефинитивно пасти испод 100 хиљада, живим ту и град је сабласно празан у односу на период прије 15-ак година.”

Један корисник Редита је саркастично коментарисао: “Славонијо, празна ти си“, алудирајући на Томспонове стихове “Славонијо, златна ти си”, преноси "Дневно".

Један Хрват пак види и нешто позитивно па пише: “Све/већина жупанија у жутом би кроз пар година требало прећи у зелено ако се трендови наставе. Од 2021. године до 2024. види се смањење опадања у готово свим жупанијама. Неке у жутом су већ и имале позитиван конто у задњих годину-двије али треба им времена да 'надокнаду' минус у глобалу".

