Logo

Скупштини Црне Горе поднијета петиција да се српски језик изједначи са црногорским

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 20:39

Коментари:

0
Од данас су на снагу ступила нова правила за улазак у Црну Гору, којима се мијења визна политика за држављане пет земаља. Ова одлука дио је усклађивања црногорске визне политике са правилима Европске уније, у оквиру преговора о чланству.
Фото: Pexels/ aboodi vesakaran

Иницијативом која се односи на равноправност српског језика у Црној Гори и у процесу приступања Европској унији предлаже се да Скупштина предузме активности из своје надлежности, како би се статус тог језика уредио у складу са његовом заступљеношћу међу грађанима, преноси РТЦГ.

Петиција, чији је иницијатор Душан Крцуновић, предата је парламенту, а потписивање је отворено до 15. јануара.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Увјерен сам да ће Жељка Цвијановић наставити да заступа интересе Српске и њених грађана

У образложењу иницијативе наводи се да је српски језик матерњи за 43,18 одсто становника Црне Горе и да је најзаступљенији језик у држави, док је Уставом Црне Горе дефинисан као језик у службеној употреби.

У иницијативи се указује и на значај Уговора о приступању Европској унији, којим ће, између осталог, бити уређено на којим језицима ће грађани Црне Горе бити заступљени у раду институција ЕУ. Као правни основ за укључивање Скупштине у овај процес наводи се члан 15 Устава Црне Горе, који се односи на начин приступања Европској унији, преноси Срна.

Предлагачи оцјењују да би петиција допринијела афирмацији једнакости, језичког и демократског плурализма, као и процесу европских интеграција, а као примјере држава чланица ЕУ које имају више службених језика наводе Белгију, Финску, Ирску и Малту.

Володимир Зеленски

Свијет

Отвара ли се лов на Зеленског: Спомиње се укидање забране атентата

У образложењу се истиче да би однос Црне Горе према језичким правима грађана био показатељ демократске зрелости државе и њеног односа према европским вриједностима, а најављено је да ће са садржајем петиције бити упознат предсједник Црне Горе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

српски језик

Европска унија

Коментари (0)

Више из рубрике

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.

Регион

Познати адвокат завршио иза решетака: Направио хаос

2 ч

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Регион

Возаче чека ''лизалица'': Хрватска појачала контроле на границама

3 ч

0
Мучки тукао баку (71) по глави док није умрла

Регион

Мучки тукао баку (71) по глави док није умрла

3 ч

0
Огласио се адвокат породице Периш: Очекивана нова хапшења на Клиници за психијатрију

Регион

Огласио се адвокат породице Периш: Очекивана нова хапшења на Клиници за психијатрију

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима