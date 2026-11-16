Скупштини Црне Горе поднијета петиција да се српски језик изједначи са црногорским

Аутор:АТВ редакција
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Иницијативом која се односи на равноправност српског језика у Црној Гори и у процесу приступања Европској унији предлаже се да Скупштина предузме активности из своје надлежности, како би се статус тог језика уредио у складу са његовом заступљеношћу међу грађанима, преноси РТЦГ.
Петиција, чији је иницијатор Душан Крцуновић, предата је парламенту, а потписивање је отворено до 15. јануара.
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У образложењу иницијативе наводи се да је српски језик матерњи за 43,18 одсто становника Црне Горе и да је најзаступљенији језик у држави, док је Уставом Црне Горе дефинисан као језик у службеној употреби.
У иницијативи се указује и на значај Уговора о приступању Европској унији, којим ће, између осталог, бити уређено на којим језицима ће грађани Црне Горе бити заступљени у раду институција ЕУ. Као правни основ за укључивање Скупштине у овај процес наводи се члан 15 Устава Црне Горе, који се односи на начин приступања Европској унији, преноси Срна.
Предлагачи оцјењују да би петиција допринијела афирмацији једнакости, језичког и демократског плурализма, као и процесу европских интеграција, а као примјере држава чланица ЕУ које имају више службених језика наводе Белгију, Финску, Ирску и Малту.
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У образложењу се истиче да би однос Црне Горе према језичким правима грађана био показатељ демократске зрелости државе и њеног односа према европским вриједностима, а најављено је да ће са садржајем петиције бити упознат предсједник Црне Горе.
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