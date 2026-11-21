Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској је са тржишта повучена сланина у коцкицама произвођача "Мијукић-Пром" због могућег присуства листерије, бактерије која може да изазове озбиљну инфекцију, посебно код осјетљивих група људи, објавио је хрватски Инспекторат.
Ријеч је о производу произвођача "Мијукић-Пром" из Руновића код Имотског, у паковању од 0,55 килограма, преносе хрватски медији.
Производ има ознаку серије ЛОТ 918Н33, са роком трајања до 20. марта, 2027. године, преноси "Срна".
Дистрибутер је "Домак" из Загреба, а производ се продаје путем трговина "Жабац фуд аутлет" у Загребу и Великој Горици.
Листерија је бактерија која може да изазове болест листериозу. Посебно је опасна за труднице, новорођенчад, старија и лица чији је имунитет ослабљен, код којих инфекција може имати тешке посљедице.
Симптоми су повишена температура, болови у мишићима, мучнину и дијареја, а код тежих облика могу се појавити озбиљне компликације које захтијевају болничко лијечење
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