Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину

Извор:

Курир

15.09.2025

11:12

Слијепог Стјепана пријатељ преварио да му препише имовину
Фото: Printscreen/Youtube/NOVA TV

Слијепи дијабетичар који је остао без оба стопала, 72-годишњи Стјепан Немак, више није могао да живи сам, па је у замјену за бригу о себи одлучио дио имовине да препише човјеку којег је годинама познавао.

Али на крају му је, не знајући шта потписује, преписао сву имовину - двије куће и десетине хиљада квадратних метара земљишта. Стјепан је завршио у трошној кући, чак и данима спавао у ауту.

На крају су га спасили комшије, одвели га у болницу па у дом, који му и данас помажу да плаћа. Тај невјероватан случај завршио је на ДОРХ-у и на суду. Стјепан има пресуду у своју корист, али случај није ни изблиза готов.

„Он је мени обећао да ме води у Дубраву код себе у кућу, да има посебан улаз и стан са купатилом. И жена да ће ми кувати сваки дан, шта буду они јели, да ћу то јести и ја. И викендом иде на море код маме, возиће ме кад год викендом иде код маме, да идем и ја с њим,“ рекао је Немак, пише Дневник.хр.

Али умјесто у обећаном стану, Стјепан је завршио у шупи.

„Ту је једна просторија у којој је Стјепан живео. Воде нема, носио ју је са извора. Ево, ту су канте. А купатило смо му припремили ту да има овај еко. Спавао је и у ауту јер му је било боље него у кући. Сигурно је спавао у ауту барем једно десет ноћи и дана. Уопште није излазио. Знао је само у ауту да буде и шта му донесеш, неко хране или воде,“ испричао је Томислав Марјановић, Стјепанов пријатељ.

И све то након што је своју имовину преписао пријатељу Синиши Спевецу, који се обећао бринути о њему.

„Цијелу моју имовину, комплетну. Са шумама, још грађевинским парцелама и ливадама,“ каже Немак.

„Дуго сам га познавао и долазио је повремено код мене, увек смо роштиљали. Увијек се најео код мене, попио. И ја сам га сматрао пријатељем.“

Нико му није прочитао уговор

Договор је био да доведу Стјепана испред канцеларије у Запрешићу, гдје је из аутомобила потписао уговор.

„Нико му није прочитао уговор. Синиша је рекао - само ту потпиши и то је то, а они ће се даље све усмено договорити,“ рекао је Дражен Блажин, Стјепанов пријатељ.

Стјепан Немак

„Чак је и Томислав у кафићу инсистирао да се стави клаузула о доживотном издржавању. И онда је рекао Синиша - не, то није потребно, нас двојица смо пријатељи. Нас двојица смо се све договорили, ти се немаш шта мијешати,“ истакао је Блажин.

Екипа Провјереног обратила се споменутом јавнобиљежничкој канцеларији у Запрешићу, али нису жељели да дају никакве изјаве, баш као ни сам Синиша Спевец, преносу Курир.

