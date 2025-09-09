09.09.2025
09:36
У више загребачких квартова ноћас, послије поноћи чула се снажна експлозија, која је узнемирила грађане, а из полиције тврде да је ријеч о већој петарди.
Експлозија се чула на Трешњевци, Кнежији, Рудешу, Врбанима и на Јаруну, барем ако је судити по коментарима на друштвеним мрежама.
"Шта је ово било, јако се чуло?', 'Све се затресло', 'Чуло се као детонација', 'Чуло се и код Јарунског плаца'", објавили су узнемирени грађани у квартовским групама на Фејсбуку.
Из полиције су за хрватски Тпортал кратко рекли да је неко на подручју Трешњевке бацио већу петарду и да је то утврдила полицијска патрола на лицу мјеста, преноси Танјуг.
