Logo
Large banner

Снажна експлозија од‌јекнула Загребом: ''Шта је ово било''

09.09.2025

09:36

Коментари:

0
Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

У више загребачких квартова ноћас, послије поноћи чула се снажна експлозија, која је узнемирила грађане, а из полиције тврде да је ријеч о већој петарди.

Експлозија се чула на Трешњевци, Кнежији, Рудешу, Врбанима и на Јаруну, барем ако је судити по коментарима на друштвеним мрежама.

"Шта је ово било, јако се чуло?', 'Све се затресло', 'Чуло се као детонација', 'Чуло се и код Јарунског плаца'", објавили су узнемирени грађани у квартовским групама на Фејсбуку.

Арина Сабаленка

Тенис

Сабаленка се избламирала пред Алкаразом: ''Много ми је жао''

Из полиције су за хрватски Тпортал кратко рекли да је неко на подручју Трешњевке бацио већу петарду и да је то утврдила полицијска патрола на лицу мјеста, преноси Тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

Загреб

Експлозија

Полиција

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner