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Снимао студенткињу у тоалету факултета

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АТВ редакција
13.11.2026 14:06

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Снимање, фотографисање
Фото: Pexels & Photo by Caleb Oquendo

Загребачка полиција кривично је пријавила 24-годишњака због сумње да је, без знања и пристанка, неовлаштено снимао студенткињу у тоалету Филозофског факултета у Загребу, с циљем повреде њене приватности.

Према полицијским сумњама, мушкарац је 5. новембра у послијеподневним сатима дошао до тоалета у којем се налазила жена те ју је неовлаштено снимио без њеног знања и пристанка.

Након завршеног криминалистичког истраживања полиција је против осумњиченог поднијела кривичну пријаву Општинском кривичном државном тужилаштву у Загребу због сумње у почињење кривичног дјела неовлаштеног снимања.

Према незваничним информацијама из медија, ријеч је о студенту Филозофског факултета Универзитета у Загребу који је наводно студенткиње у женском тоалету снимао и у јануару ове године.

Управа Факултета потврдила је да је против студента покренула дисциплински поступак те му изрекла привремену суспензију до доношења коначне одлуке Дисциплинског суда.

Факултет је о инциденту обавијестио студенте и запосленике те их позвао на појачан опрез и пријављивање сумњивог понашања.

Полиција је саопштила да против 24-годишњака раније није поступала нити га је кривично пријављивала.

(Дневник)

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Таг :

снимање

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