Аутор:АТВ редакција
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Табла са именом прослављеног которског ватерполисте Зорана Џимија Гопчевића уклоњена је са објекта Градског базена у Котору, чиме је спроведена одлука Владе Црне Горе о преименовању базена, преносе црногорски медији.
Одлуку о преименовању базена донијела је Влада Црне Горе на захтјев Хрватске, што је само један од осам захтјева званичног Загреба за прикључење Подгорице Европској унији, пренијела је Побједа.
Црногорска Влада је 19. октобра донијела одлуку о преименовању градског базена који ће се, како је одлучено, убудуће звати "Петар II Петровић Његош".
За Хрватску је претходни назив базена био споран због тврдњи о Гопчевићевој улози чувара у логору Морињ 1991. године, гдје су наводно мучени и убијани хрватски заробљеници током посљедњег рата, преноси Танјуг.
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Предсједник Општине Котор Владимир Јокић казао је тада да је био непријатно изненађен приједлогом да градски базен понесе име Петра II Петровића Његоша, наводећи да је такво именовање, умјесто да продуби везу града са великим пјесником, постало предмет поруге у которској јавности.
Јокић је упутио министру спорта и младих Владе Црне Горе Зорану Јојићу захтјев за давање сагласности на предлог промјене назива градског базена у Котору, којим је предвиђено да умјесто предложеног назива "Градски базен – Петар II Петровић Његош" носи назив "Зимски базен Котор".
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