Logo
Large banner

Српкињу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру

Извор:

Индекс

12.09.2025

18:29

Коментари:

0
Српкињу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру
Фото: Pixabay

Полиција је пријавила 45-годишњакињу и 55-годишњака за трговину људима због сумње да су готово три године у Загребу присилно подводили 45-годишњакињу из Србије.

Загребачка полиција у петак је саопштила да је осумњичени двојац злоупотребом тешког положаја оштећене, искористио њено психосоцијално стање и лоше материјалне прилике како би је врбовали ради њеног искориштавања за проституцију.

Од неутврђеног раздобља 2022. па све до августа ове године наводно су ауторитативним понашањем, вређајући и застрашујући те упућујући озбиљне претње, заједно искориштавали жртву да се за њих бави проституцијом те јој организовали пружање полних услуга на подручју Загреба.

Тротоарт,12.09.2025.

Бања Лука

Почео ''ТротоАрт креативни сајам'' у парку ''Младен Стојановић''

Притом су, додаје полиција, оглашавали њене услуге те договарали сусрете с корисницима, с тим да су дио зараде остављали жртви, а дио узимали за себе.

И након 9. августа, 45-годишња осумњичена наставила је самостално с искориштавањем оштећене, одузимала јој сав новац зарађен проституцијом и задржавала га за себе.

Полиција наводи да је оштећена стављена под заштиту према Протоколу за идентификацију, помоћ и заштиту жртава трговања људима, док су осумњичени, уз кривичну пријаву, предати притворском надзорнику, пише "Индекс.хр".

Подијели:

Тагови:

prostitucija

trgovina ljudima

Загреб

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почео ''ТротоАрт креативни сајам'' у парку ''Младен Стојановић''

Бања Лука

Почео ''ТротоАрт креативни сајам'' у парку ''Младен Стојановић''

1 ч

0
Тешко повријеђен полицајац - још један удес у Српској

Хроника

Тешко повријеђен полицајац - још један удес у Српској

1 ч

0
Радослав Ивановић има 93 године и бициклом прелази стотине километара у хуманој мисији

Друштво

Радослав Ивановић има 93 године и бициклом прелази стотине километара у хуманој мисији

1 ч

0
Њемачка у финалу Евробаскета

Кошарка

Њемачка у финалу Евробаскета

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner