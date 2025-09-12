Српкињу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру

Извор:
Индекс
12.09.2025
18:29
Коментари:0
Полиција је пријавила 45-годишњакињу и 55-годишњака за трговину људима због сумње да су готово три године у Загребу присилно подводили 45-годишњакињу из Србије.
Загребачка полиција у петак је саопштила да је осумњичени двојац злоупотребом тешког положаја оштећене, искористио њено психосоцијално стање и лоше материјалне прилике како би је врбовали ради њеног искориштавања за проституцију.
Од неутврђеног раздобља 2022. па све до августа ове године наводно су ауторитативним понашањем, вређајући и застрашујући те упућујући озбиљне претње, заједно искориштавали жртву да се за њих бави проституцијом те јој организовали пружање полних услуга на подручју Загреба.
Бања Лука
Почео ''ТротоАрт креативни сајам'' у парку ''Младен Стојановић''
Притом су, додаје полиција, оглашавали њене услуге те договарали сусрете с корисницима, с тим да су дио зараде остављали жртви, а дио узимали за себе.
И након 9. августа, 45-годишња осумњичена наставила је самостално с искориштавањем оштећене, одузимала јој сав новац зарађен проституцијом и задржавала га за себе.
Полиција наводи да је оштећена стављена под заштиту према Протоколу за идентификацију, помоћ и заштиту жртава трговања људима, док су осумњичени, уз кривичну пријаву, предати притворском надзорнику, пише "Индекс.хр".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму