Српкињу у Загребу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру

12.09.2025
17:38
Коментари:0
Полиција је пријавила 45-годишњакињу и 55-годишњака за трговину људима због сумње да су готово три године у Загребу присилно подводили 45-годишњакињу из Србије, јавља Индекс.хр.
Загребачка полиција у петак је саопштила да је осумњичени двојац злоупотребом тешког положаја оштећене, искористио њено психосоцијално стање и лоше материјалне прилике како би је врбовали ради њеног искориштавања за проституцију.
Од неутврђеног раздобља 2022. па све до августа ове године наводно су ауторитативним понашањем, вријеђајући и застрашујући те упућујући озбиљне пријетње, заједно искориштавали жртву да се за њих бави проституцијом те јој организовали пружање полних услуга на подручју Загреба.
Притом су, додаје полиција, оглашавали њене услуге те договарали сусрете с корисницима, с тим да су дио зараде остављали жртви, а дио узимали за себе.
И након 9. августа, 45-годишња осумњичена наставила је самостално с искориштавањем оштећене, одузимала јој сав новац зарађен проституцијом и задржавала га за себе.
Полиција наводи да је оштећена стављена под заштиту према Протоколу за идентификацију, помоћ и заштиту жртава трговине људима, док су осумњичени, уз кривичну пријаву, предати притворском надзорнику, преноси Телеграф.
