Logo
Large banner

Српкињу у Загребу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру

12.09.2025

17:38

Коментари:

0
Српкињу у Загребу годинама тјерали на проституцију, преживјела страшну тортуру
Фото: Pixabay

Полиција је пријавила 45-годишњакињу и 55-годишњака за трговину људима због сумње да су готово три године у Загребу присилно подводили 45-годишњакињу из Србије, јавља Индекс.хр.

Загребачка полиција у петак је саопштила да је осумњичени двојац злоупотребом тешког положаја оштећене, искористио њено психосоцијално стање и лоше материјалне прилике како би је врбовали ради њеног искориштавања за проституцију.

САД-полиција-Америка

Свијет

Пензионер се џипом закуцао у прозор вртића: Погинуо дјечак (2), повријеђено 6 малишана

Од неутврђеног раздобља 2022. па све до августа ове године наводно су ауторитативним понашањем, вријеђајући и застрашујући те упућујући озбиљне пријетње, заједно искориштавали жртву да се за њих бави проституцијом те јој организовали пружање полних услуга на подручју Загреба.

Притом су, додаје полиција, оглашавали њене услуге те договарали сусрете с корисницима, с тим да су дио зараде остављали жртви, а дио узимали за себе.

иваница - село - струја

Бања Лука

Ове улице остају без струје: Планирана искључења у суботу и понедјељак

И након 9. августа, 45-годишња осумњичена наставила је самостално с искориштавањем оштећене, одузимала јој сав новац зарађен проституцијом и задржавала га за себе.

Полиција наводи да је оштећена стављена под заштиту према Протоколу за идентификацију, помоћ и заштиту жртава трговине људима, док су осумњичени, уз кривичну пријаву, предати притворском надзорнику, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Загреб

trgovina ljudima

prostitucija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Убица Чарлија Кирка носио костим Доналда Трампа за Ноћ вјештица: Мајка све објавила на мрежама

Свијет

Убица Чарлија Кирка носио костим Доналда Трампа за Ноћ вјештица: Мајка све објавила на мрежама

2 ч

0
Непал: Распуштена скупштина, бивша предсједница Врховног суда на челу привремене владе

Свијет

Непал: Распуштена скупштина, бивша предсједница Врховног суда на челу привремене владе

2 ч

0
Ове улице остају без струје: Планирана искључења у суботу и понедјељак

Бања Лука

Ове улице остају без струје: Планирана искључења у суботу и понедјељак

2 ч

0
Вриједност биткоина порасла за 1,3 одсто на 98.178 евра

Економија

Вриједност биткоина порасла за 1,3 одсто на 98.178 евра

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner