"Српска заједница у Словенији подржава Додика"

Извор:
СРНА
12.09.2025
12:43
Коментари:1
Љубљански парох Српске православне цркве Перан Бошковић изјавио је да српска заједница у Словенији подржава предсједника Републике Српске Милорада Додика, те да је однос са овом земљом увијек био коректан, због чега је увођење санкција изненађујуће.
Бошковић је истакао да је Додик био увијек радо виђен у Словенији која је имала добар однос са СПЦ и Србима који тамо живе.
- То се осјећало у свим контактима, сусретима и свим врстама помоћи које смо добијали од појединаца и државе - рекао је Бошковић.
Он је навео да је словеначка Влада дала трећину средстава за иградњу Културно-пасторалног центра у Љубљани који је коштао три милиона евра.
- Не бисмо имали тај центар да није било подршке Словеније која се и сада односи коректно према српској заједници - рекао је Бошковић.
Влада Словеније потврдила је јуче одлуку о увођењу санкција предсједнику Републике Српске и лидеру СНСД-а Милораду Додику која подразумијева забрану уласка у ову земљу.
Влада Републике Српске потом је увела реципрочне мјере и забранила улазак у Српску словеначком предсједнику Наташи Пирц Мусар и потпредсједнику Владе и министру спољних и европских послова Тањи Фајон.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму