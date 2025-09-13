Logo

Стевановић: Штетна одлука о санкцијама, словеначко друштво већ пати због актуелне политике

13.09.2025

09:19

Стевановић: Штетна одлука о санкцијама, словеначко друштво већ пати због актуелне политике
Фото: Pexels

Предсједник странке Ресни.ца из Словеније Зоран Стевановић оцијенио је за Срну да је штетна одлука о увођењу санкција предсједнику Републике Српске Милораду Додику, те додао да у овом случају Влада Словеније дјелује више као вањска администрација Брисела него као самостална и суверена власт, што се најчешће показује на штету државе.

"Одлука о забрани уласка предсједнику Републике Српске Милораду Додику не доноси ништа добро - ни Словенији, ни БиХ, ни Републици Српској. Напротив, она само повећава тензије, подстиче непријатељство и додатно продубљује поларизацију јавности. А словеначко друштво већ довољно пати због неспособне политике која опстаје искључиво на вјештачки створеним подјелама", рекао је Стевановић.

Он је нагласио да одлука о увођењу санкција не води дијалогу и рјешењу проблема, већ раздвајању и већем неповјерењу међу народима.

"Ми у Словенији имамо и више него довољно властитих проблема које не рјешавамо, па је потпуно погрешно да додатно оптерећујемо односе у региону потезима који немају никаквог стварног смисла, нити доприносе миру", истакао је Стевановић.

Он је указао да је странка Ресни.ца увијек јасно заступала став да Словенија не треба да се мијеша у унутрашње политичке процесе других држава.

"Сматрамо да је основни интерес наше земље да остане неутрална у дипломатским и војним споровима, да гради мостове међу народима, а не зидове", закључио је Стевановић.

Влада Словеније увела је санкције предсједнику Републике Српске Милораду Додику, које подразумијевају забрану уласка у ту земљу.

Након те одлуке, Влада Републике Српске увела је реципрочне мјере и забранила улазак у Републику Српску словеначком предсједнику Наташи Пирц Мусар и министру спољних и европских послова Тањи Фајон.

Тагови:

Словенија

Sankcije

Милорад Додик

