Аутор:АТВ редакција
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Хрватски метеоролози најавили су за наредне дане осјетни пад температуре ваздуха, кишу, јак вјетар и снијег који је у сриједу, 25. новембра, могућ и у нижим крајевима.
Промјена времена почеће већ сутра, када се очекују обилнија киша и јак вјетар, а почетком седмице у планинама ће падати сусњежица и снијег, показује најновија прогноза хрватског Хидрометеоролошког завода.
У првом дијелу понедјељка биће облачно, током ноћи и јутра углавном с кишом, а у планинама са сусњежицом и снијегом. Током дана очекује се постепено разведравање са сјеверозапада.
Сунчано ће бити у уторак, али хладније, па би температура могла да се спусти у унутрашњости и испод нуле.
Ново јаче наоблачење очекује се у сриједу, поновно киша, у планинама снијег, којег мјестимично може бити и у низинама, а пашће и температура ваздуха, јутарња до минус три, а највиша дневна могла би бити око 5 степени, преноси Срна.
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