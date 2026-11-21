Аутор:АТВ редакција
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Шездесетједногодишња жена је погинула, а више лица је повријеђено у судару камиона и аутомобила у мјесту Црвена главица, на путу Будва-Петровац, речено је у Управи полиције Црне Горе.
Из полиције су навели да је погинула жена С. Ј, преносе црногорски медији.
Саобраћајна несрећа догодила се јутрос око 7.00 часова.
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